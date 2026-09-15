PITIGLIANO. Sarà dedicato ad Alberto Manzi e al suo romanzo El loco il prossimo appuntamento di “Spazi d’autore. Letture al Museo… degustando”, in programma venerdì 18 settembre 2026 al Museo Civico Archeologico all’Aperto “Alberto Manzi” di Pitigliano, lungo la SP 127 Pantano.

Un pomeriggio che unisce letteratura, patrimonio culturale e cultura del gusto, attraverso la figura e l’opera di uno degli autori italiani che più hanno saputo raccontare la condizione degli ultimi, la forza dell’educazione e la necessità di contrastare le ingiustizie e ogni forma di sopraffazione.

L’iniziativa prenderà il via alle 15.30 con una visita guidata dell’area archeologica, al costo di 10 euro a persona. Alle 16.30 sarà quindi presentato El loco, il romanzo di Alberto Manzi pubblicato da Edizioni di Storia e Letteratura (2025), con prefazione di Fabio Geda.

“El loco” di Alberto Manzi

Al centro della storia c’è un uomo che, nel piccolo paese sudamericano di San Sebastián, trascorre le proprie giornate colpendo un barattolo con un sasso. Per tutti è semplicemente “el loco”, il pazzo. Ma dietro quella follia si nasconde una vicenda drammatica: l’uomo non è nato pazzo, è stato vittima di qualcosa di terribile che gli ha portato via quasi tutto, senza però riuscire a cancellare la sua capacità di sorridere e di prendersi cura degli altri.

È attraverso questa figura fragile e apparentemente marginale che Manzi affronta alcuni dei temi più profondi della sua opera: la difesa dei più deboli, la violenza esercitata dai potenti, la povertà culturale ed economica come strumento di sottomissione e la responsabilità nei confronti di chi vive ai margini della società.

Dopo La luna nelle baracche, Manzi torna dunque a confrontarsi con il tema dei diritti negati e della sopraffazione, aggiungendo in El loco una riflessione particolarmente intensa sulla fragilità psicologica. Una follia provocata dalla violenza subita che rende il protagonista ancora più indifeso, ma che, paradossalmente, non cancella la sua capacità di solidarietà e di attenzione verso gli altri.

A parlare del libro saranno Massimo Manzi, figlio dello scrittore e pedagogista, e il professor Antonello Carrucoli, in un dialogo dedicato alla figura di Alberto Manzi e ai temi ancora oggi attuali della sua produzione. A moderare l’incontro sarà Debora Rossi, direttrice dei Musei Civici Archeologici di Pitigliano.

La presentazione sarà così anche un’occasione per riflettere sull’eredità di Alberto Manzi e sul ruolo che letteratura ed educazione possono svolgere nel mettere in discussione le disuguaglianze, promuovere consapevolezza e restituire voce a chi normalmente non ne ha.

Dalla letteratura alla degustazione: protagonisti Bepi Tosolini, Paolo Rufo e ANAG – Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e Distillati.

Le degustazioni dopo la presentazione del libro

Al termine della presentazione, secondo la formula che caratterizza “Spazi d’autore. Letture al Museo… degustando”, la parola passerà anche ai sapori, con una degustazione di vini, distillati e cioccolato artigianale.

A curare il servizio dei distillati e l’intero percorso di degustazione sarà Giancarlo Baldi, Delegato ANAG – Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e Distillati per la provincia di Grosseto, che guiderà il pubblico alla scoperta dei prodotti e degli abbinamenti proposti, contribuendo a trasformare la degustazione in un vero momento di conoscenza e approfondimento della cultura dei distillati.

Per l’occasione sarà presente Bepi Tosolini, storica azienda friulana specializzata nella produzione di distillati, rappresentata da Franco Rossi, agente e profondo conoscitore dei prodotti dell’azienda per la provincia di Grosseto.

Particolarmente significativa sarà inoltre la partecipazione di Paolo Rufo, titolare della Pasticceria Millevoglie di Albinia, professionista affermato nel panorama della pasticceria artigianale maremmana.

Rufo è Maestro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e si è distinto nel campo della pasticceria artigianale, con una particolare attenzione ai grandi lievitati e al cioccolato. La sua Pasticceria Millevoglie è stata inserita nella Guida Pasticceri & Pasticcerie 2026 del Gambero Rosso, ottenendo il riconoscimento di una “torta”.

Per l’occasione Paolo Rufo proporrà una selezione di cioccolato artigianale pensata per accompagnare i distillati Bepi Tosolini, creando, sotto la guida di Giancarlo Baldi e di Franco Rossi, un abbinamento nel quale la sua esperienza nella lavorazione del cioccolato incontrerà la tradizione e la ricerca sulla qualità della storica distilleria friulana.

La degustazione sarà dunque un vero e proprio percorso tra sapori, profumi e cultura del territorio, nel quale il pubblico potrà conoscere più da vicino il mondo dei distillati e apprezzarne gli abbinamenti con il cioccolato artigianale, in un dialogo tra competenze e professionalità diverse.

Sarà un momento nel quale la cultura del libro incontrerà quella del gusto, completando una giornata pensata per coinvolgere il pubblico attraverso la storia, la parola e le eccellenze artigianali.

Durante l’iniziativa sarà inoltre possibile acquistare i libri presentati e i prodotti protagonisti della degustazione.

L’evento è a ingresso gratuito; la visita guidata dell’area archeologica, prevista alle 15.30, ha un costo di 10 euro a persona.

Spazi d’autore. Letture al Museo… degustando è un’iniziativa a cura dei Musei Civici Archeologici di Pitigliano, realizzata con il coinvolgimento e il patrocinio delle realtà istituzionali e associative indicate nella locandina dell’evento.