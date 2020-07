“Tra Ottocento e Novecento: la modernità irrompe a Grosseto”: visita guidata nel centro della città

GROSSETO – “Tra Ottocento e Novecento: la modernità irrompe a Grosseto”: questo il titolo dell’ultima visita guidata gratuita offerta da Ascom Confcommercio nell’ambito de “La sera? ..in centro! – Shopping, art, fun & food”, il ricco cartellone di eventi realizzato dal Ccn Centro storico Grosseto con il contributo e la co organizzazione del Comune capoluogo.

L’escursione, a cura delle guide professioniste di ConfGuide, è in programma venerdì prossimo 24 luglio alle ore 18.30.

A condurre il gruppo dei partecipanti sarà, ancora una volta, la presidente provinciale del sindacato Fabiola Favilli che anticipa: “Tra ‘800 e ‘900 la Maremma visse una vorticosa modernizzazione, che fu possibile grazie all’azione decisiva delle bonifiche lorenesi. Luce elettrica, acquedotti, strade, ferrovie, nuovi uffici irruppero in una Grosseto che aveva mantenuto per secoli lo stesso stile di vita e di lavoro, trasportandola verso il progresso”.

Per partecipare alla visita guidata basterà presentarsi all’ora del ritrovo, alle 18.30, davanti al Duomo di Grosseto.

Dall’Ascom precisano che l’iniziativa si svolgerà in stretta osservanza delle direttive Covid, pertanto è opportuno essere muniti di mascherina.

L’appuntamento aprirà la serata nel centro storico, che nei venerdì e nei giovedì d’estate si anima di tante iniziative, grazie alla programmazione del Centro commerciale naturale e la collaborazione di ristoratori ed esercenti. La passeggiata nel cuore della città sarà allietata dalla musica in filodiffusione, i ristoranti e i locali sono pronti ad accogliere cittadini e turisti con interessanti proposte enogastronomiche, i negozi rimarranno aperti per lo shopping fino a tardi.

“Venerdì ci sarà l’ultima delle tre interessantissime visite guidate in programma – concludono da Confcommercio Grosseto – Siamo molto soddisfatti della partecipazione delle scorse settimane e soprattutto di aver riscosso grande interesse con questa iniziativa. Il nostro territorio merita di essere promosso da figure che abbiano vere competenze. Siamo convinti che le guide turistiche professioniste giochino un ruolo importantissimo nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale ed ambientale. Siamo altresì felici di vedere che i cittadini siano tornati a frequentare il centro storico nelle sere estive con serenità, nel rispetto delle attuali regole anti contagio, degustando prelibatezze o facendo acquisti, magari apprezzando anche di più la nostra città. In effetti, siamo molto fortunati a vivere in questa terra di straordinaria bellezza”.