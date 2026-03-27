GROSSETO – L’associazione Rosa Parks – centro culturale protestante, in collaborazione con l’associazione culturale “Musica & Vita Aps”, organizza l’incontro “Meditazioni musicali”, un appuntamento dedicato alla riflessione spirituale attraverso la musica.

L’evento si terrà presso la Chiesa evangelica battista di Grosseto in via Piave 17 domenica 29 marzo alle 18,30.

Il programma prevede l’esecuzione di musiche di autori vari, accomunate da una profonda ispirazione alla spiritualità e all’introspezione, in un percorso sonoro pensato per accompagnare il raccoglimento e la meditazione.

Le musiche saranno eseguite al pianoforte dal M° Francesco Iannitti Piromallo, pianista, compositore e direttore di coro. Diplomato presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma in pianoforte, composizione, musica corale e direzione di coro, svolge un’intensa attività didattica e artistica, esibendosi come compositore e pianista in numerosi concerti e recitals in Italia e all’estero. E’ docente e autore di numerose composizioni per diverse formazioni, dalla musica per pianoforte a quella corale e orchestrale.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.