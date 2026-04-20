GROSSETO – L’associazione Musica & Vita Aps, in collaborazione con l’associazione Live Art, presenta un imperdibile e straordinario evento musicale: il concerto “Tra Luce e vertigine”, architetture sonore tra Paganini e Piazzolla, interpretato dal “SatorDuo”, formato dal violinista Paolo Castellani e dal chitarrista Francesco Di Giandomenico.

L’appuntamento è fissato per domenica 26 aprile alle ore 17,30 presso la suggestiva cornice della Chiesa dei Bigi (Museo Luzzetti) a Grosseto, all’interno del Polo culturale Le Clarisse.

Il “SatorDuo” acclamato dalla critica e dal pubblico per l’intensità e il virtuosismo delle sue esibizioni, ha tenuto concerti e masterclass in Italia, in Europa, in Cina, negli Stati Uniti e in Sud America collaborando con prestigiose Istituzioni a livello internazionale, quali la Roosevelt University di Chicago, L’Ambasciata dell’Uruguay presso la Santa Sede, La St. Mary Le Bow a Londra, la Tsinghua University di Pechino, la Fondation Pablo Atchugarry di Montevideo, l’ambasciata di Cuba in Italia, il Fermi Lab di Chicago, e molte altre. Il concerto del 26 aprile offrirà al pubblico uno straordinario viaggio musicale capace di attraversare epoche diverse, passando dalla genialità virtuosistica di Niccolò Paganini fino alle atmosfere passionali di Astor Piazzolla.

Paolo Castellani e Francesco Di Giandomenico, con la loro straordinaria tecnica e la loro profonda sensibilità artistica, trasformeranno ogni nota in un racconto musicale autentico e coinvolgente capace di emozionare e appassionare il pubblico.

Domenica 26 aprile sarà un appuntamento speciale da non perdere per condividere insieme un momento di grande musica.

L’ingresso è a offerta libera senza obbligo di prenotazione.

Per informazioni: Musica & Vita Aps – 347 5152908 – [email protected]