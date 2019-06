“Tra le vigne”: al via gli eventi fuori porta del Khorakhanè. Cena e concerto nell’aia

RIBOLLA – L’Azienda agricola “I Campetti”, in collaborazione con il Circolo Arci Khorakhanè, organizza il primo evento della serie estiva “Tra le Vigne 2019″, a sostegno del Circolo.

Le serate, aperte a tutti, si svolgeranno presso l’azienda stessa in località I Campetti, via della Collacchia, 2 a Ribolla. Il primo evento è in calendario sabato 29 e ha in programma una cena nell’aia e una performance di Danilo Fatur “l’artista del popolo” della storica band CCCP, che pochi mesi fa si è esibito al Khorakhanè. A seguire dj-set by Simone.

La cena a menù fisso prevede un antipasto di verdure ripiene e crostini, un primo di tagliatelle con erbette e verdure dell’orto e infine cinghiale in umido.

Il costo, comprensivo di cena e spettacolo, è di 25 euro a persona, ma sarà possibile accedere dopo cena al solo spettacolo. La cena sarà servita alle 20:30, mentre l’inizio dello show è previsto per le 22:30.

Prenotazioni e informazioni al 3314779872