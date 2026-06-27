GAVORRANO – La Dance Project Nippon Bu-Do Gavorrano è pronta a salire sul palco con il tradizionale saggio-spettacolo di fine anno, intitolato “Tra le Righe”, un emozionante viaggio nel mondo della letteratura e dei libri attraverso la danza.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1° luglio alle 21.15 al Teatro delle Rocce, dove gli allievi delle insegnanti Alessia Luschi ed Elena Liparoto, Angelica Piccolo e Vittoria Cassigoli, daranno vita a una serata ricca di emozioni, arte e spettacolo.

A guidare il pubblico sarà il presentatore Roberto Piccolo, mentre la manifestazione è promossa dalla società presieduta da Davide Benelli.

I biglietti sono ancora disponibili e potranno essere acquistati anche la sera stessa dello spettacolo direttamente all’ingresso del teatro.

Per informazioni: 328 8669527