Tra laboratori e strumenti di ceramica il liceo artistico colora il parco di via Giotto

GROSSETO – Si chiama Octo Fest, con un gioco di parole tra october e octopus, la giornata di festa nel Parco pubblico urbano di via Giotto a Grosseto, patrocinata dal Comune di Grosseto: una festa fatta dalla comunità per la comunità, dove non poteva mancare la creatività del Liceo Artistico Bianciardi di Grosseto, che da sempre anima e colora gli eventi grossetani.

Dal pomeriggio al tramonto, tra l'”autogestione” dei passatempi, il Liceo Artistico sarà presente con la presentazione del progetto di alternanza scuola-lavoro con il quale ha partecipato al concorso delle Camere di Commercio delle scorso anno: la costruzione di uno strumento in ceramica per la cottura dei cibi a pirogassificazione (senza produzione fumo), da condividere con alcuni ceramisti partner in Mozambico con l’obiettivo di stimolarne l’autoproduzione tra le comunità rurali.

E non solo: un gruppo di studentesse delle classi 3A e 3B hanno realizzato gli striscioni che coloreranno il Parco in occasione dell’evento. Altri studenti saranno impegnati, durante la festa, nell’animazione artistica dei bambini con la pittura di altri pannelli e disegni in tema con la festa.

Il programma prevede inoltre un contest tra Ottava rima vs rap culture, jam session aperte, performance di danza e proiezioni nel cinema all’aperto per un viaggio autunnale nell’arte, nel gioco, nel divertimento.