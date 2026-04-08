GROSSETO – Giovedì 9 aprile alle ore 18, la libreria Quanto Basta a Grosseto ospita la presentazione del libro “I fiori bruciano” (peQuod Edizioni) di Ilaria Cesarini. L’autrice dialogherà con il poeta e critico David La Mantia, in un incontro aperto al pubblico.

I fiori bruciano ha ricevuto una importante nota di lettura sulla rivista LimesLettere: “Nella raccolta I fiori bruciano (peQuod, 2026) di Ilaria Cesarini ci troviamo davanti a una poesia che rinuncia deliberatamente a ogni forma di consolazione, scegliendo piuttosto di abitare il margine dell’esistenza (…) è un libro che costruisce, con coerenza e rigore, una poesia della resistenza interiore. Una poesia che accetta di attraversare il disincanto del presente senza smettere di interrogare il senso profondo dell’esperienza umana”.

MariaPia Barbieri, autrice della nota, propone un accostamento lusinghiero per la poesia di Cesarini: “Si avverte una parentela con alcune linee della poesia novecentesca italiana, in particolare con quella tradizione che da Montale e Sereni ha fatto della precarietà dell’esperienza uno dei suoi nuclei centrali.”

Il libro si muove intorno a una riflessione essenziale: la compresenza, nell’esperienza umana, di ciò che fiorisce e di ciò che si consuma. Come osserva l’autrice, il “fiorire” e il “bruciare” non sono dimensioni opposte, ma convivono, attraversando continuamente la vita e aprendo alla possibilità di un’interezza.