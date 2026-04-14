GROSSETO – Appuntamento alla Libreria delle Ragazze: venerdì 17 aprile ore 17,30 Mila Moretti presenterà il suo primo romanzo, “Al grande azzurro”, edizioni La Mongolfiera.

«Quanti di noi possono dire di aver saputo da sempre cosa volere dalla vita? E quanti invece possono affermare di aver inseguito un sogno senza sapere esattamente quale e rendersene conto solo all’improvviso e per un caso fortuito? Nino, nullafacente di origini messinesi, sullo sfondo di una Bologna pervasa da speranze giovanili e dai conflitti sociali e politici degli anni settanta, è alle prese con una ex-fidanzata pescarese amata in passato e una donna da sposare nel presente. Un incontro con un personaggio speciale, un Lucio Dalla che appare come un misto tra realtà e fantasia, gli farà cambiare idea e, consapevole che gli è successa una “vita meravigliosa”, troverà, in questo lapsus freudiano, la sua strada».

«Al Grande azzurro è il primo romanzo di Mila Moretti – spiegano dalla libreria -, un testo delicato, una prosa poetica e coinvolgente che racconta la ricerca di risposte alle tante domande che la vita ci pone costantemente, la ricerca della perfezione forse o di una “interezza” impossibile da raggiungere: “si è incompleti quando si è ancora giovani, si soffre per questa cosa, si cerca una strada che ci possa definire in qualche modo. Ma non sempre si trova”. Così Nino racconta il suo sogno, riflette sui suoi timori, le sue incertezze, ripercorre i suoi ricordi che consegna alle lettrici e ai lettori che, catturati dalla musicalità del linguaggio faranno proprie le emozioni del protagonista, ne condivideranno le incertezze, i dubbi, le speranze e la meraviglia nello scoprire quanto sia appagante non smettere di desiderare».

Loretta Pizzetti dialoga con l’autrice. Letture a cura di Francesco Burroni

Mila Moretti, origini abruzzesi, nasce a Roma nel 1953. Figlia d’arte – il padre, regista e drammaturgo è stato un protagonista della scena teatrale off contemporanea – specializzata alla scuola superiore per interpreti di Bologna, attrice, regista e insegnante teatrale, vive a Siena. Nel 1994 ha fondato Teatr02, laboratorio di stage e produzioni. Ha tradotto dallo svedese e interpretato il monologo Medea, di Mia Törnqvist ed è l’attrice d’elezione per il grande drammaturgo spagnolo Fernando Arrabal.