Tra arte, musica e performance: ecco tutto il programma della “Notte visibile della cultura””

GROSSETO – La settima edizione della Notte visibile della cultura torna nel centro storico di Grosseto sabato 21 settembre dalle 17.30 a mezzanotte con tanti eventi gratuiti per tutti. La manifestazione, co-organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto, è dedicata al collezionista Gianfranco Luzzetti e si inaugura alle 17.30 proprio in piazza Baccarini, quella che sarà la nuova “piazza dei musei” e che accoglierà anche il nuovo Museo collezione Gianfranco Luzzetti che si dividerà tra le Clarisse e la chiesa dei Bigi.

Il taglio del nastro, cui parteciperanno anche le autorità cittadine, coincide con l’inizio della maratona pianistica in piazza che comincerà con un’opera dedicata e realizzata “ad hoc” per Luzzetti. E la Notte visibile 2019 sarà anche molto altro. Lungo le vie, le piazze e i luoghi del centro storico andrà in scena una vera e propria festa dell’arte e della cultura, per soddisfare davvero tutti i gusti: mostre d’arte antica e contemporanea, visite guidate nei percorsi della storia e della cultura, performance attoriali e musicali, mostre fotografiche ed esibizioni di danza, reading, dibattiti, proiezioni cinematografiche e fotografiche.

Tra gli appuntamenti clou ci sono quelli proposti dai tre principali musei di Grosseto (Polo culturale Le Clarisse, Museo archeologico e Museo di storia naturale): la mostra su Goya e l’esposizione delle zanne preistoriche in Clarisse, “Oltre il Duomo” al Maam, esposizioni fotografiche e performance al Museo di storia naturale. Inoltre, per gli amanti del teatro, da non perdere la presentazione della stagione teatrale 2019/2020 dalle ore 21 agli Industri con il reading dell’attrice Monica Guerritore. In più, il “Passaporto dell’arte” metterà in palio importanti premi culturali come corsi di musica all’istituto “Giannetti”, biglietti per la stagione teatrale e tessere di Fondazione Grosseto Cultura: il passaporto è in distribuzione gratuita e dovrà essere riconsegnato completo dei timbri di quattro luoghi (Le Clarisse, il Museo archeologico, il Museo di storia naturale e la Biblioteca Chelliana).

E tutta la serata sarà raccontata su Instagram dalla community di Weareigers Maremma che ha lanciato una call tra tutti i suoi follower: gli eventi e gli appuntamenti saranno immortalati sul social network fotografico utilizzando gli hashtag #weareigersmaremma e #nottevisibile2019.

LA NOTTE VISIBILE DELLA CULTURA 2019

IL PROGRAMMA COMPLETO: SABATO 21 SETTEMBRE

(tutte le iniziative sono gratuite)

17.30, piazza Baccarini: inaugurazione Notte visibile 2019

17.30-00, piazza Baccarini: Seconda maratona pianistica Città di Grosseto

17-23, Museo Lab, Polo culturale Le Clarisse: visite a tema “I luoghi del sale al Museo Lab” con degustazioni di pietanze cucinate con la salsa garum e presentazione del nuovo allestimento della Sala dedicata alla Preistoria

17.30-00, Polo culturale Le Clarisse: mostre “Goya in Italia”, “Collezione Tarquini”, “La storia del monastero delle Clarisse” e “Cartoline di Monica Falconi”

17.30, Museo Archeologico: ingresso alla mostra Oltre il Duomo

17.30, piazza Dante: mostra fotografica “Il senso della vista”

17.30, via Bertani: mostra collettiva “Arte visibile per strada e tra la gente” a cura di Agaf

17.30, Galleria Agaf, via Mazzini 61: esposizione di sculture e “Video Art”: proiezione di filmati dedicati all’arte contemporanea e alla Maremma

17.30, Sala Conferenze della Camera di Commercio, via Fratelli Cairoli 10: mostra fotografica “70 anni dell’Associazione Artigiani Cna Grosseto”

17.30, Ufficio della Diocesi nelle Clarisse, via Vinzaglio: mostra di opere pittoriche

17.30, Galleria City Lab, Chiasso delle Monache 11b: “Furniture Makeover”, esposizione di piccoli mobili dipinti a mano e gioielli artigianali

17.30, Galleria Eventi, via Varese 18: “ZZZ”, meta-mostra di arte contemporanea

17.30, Villino Pastorelli, via Oriana Fallaci: mostra dedicata alla storia del Villino

17.30, Atelier dei Sogni, via Fanti 12: “Paglie e cicchini”, mostra di pitture, stampe, calchi scultorei, installazioni e disegni

17.30, Galleria Pascucci, piazza Valeri 3: “L’arte per sconfiggere la criminalità”, mostra di fumetti

18, Polo culturale Le Clarisse: conferenza “Il sale della vita, le risorse del territorio grossetano dalla preistoria ai tempi moderni”

18, ingresso Polo culturale Le Clarisse: visita guidata “Cosimo ed Eleonora, un amore rinascimentale”

18, piazza della Palma: laboratorio “Omaggio a Bruno Munari, il segno che fa il disegno e sculture da viaggio”

18, Libreria delle ragazze, via Fanti 11/B: reading letterari con aperitivo in giardino e mostra di tessitura artigianale “Licci e capricci”

18, Libreria Quanto Basta: incontro e dibattito sul tema “Viaggiarsi intorno. Festival del territorio a passo d’uomo”

18.15, piazza Indipendenza: esibizione della Scuola di salsa Project

18.30, piazza del Popolo: visita guidata “Grosseto fuori Porta Nuova”

18.30, ingresso Polo culturale Le Clarisse: partenza della visita guidata “I luoghi della seconda Guerra Mondiale a Grosseto”

18.45, piazza Martiri d’Istia: performance a cura di Centro Danza Acsd

19, Chiasso degli Zuavi: coro “Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble”

19, Sala Pegaso, Palazzo della Provincia: proiezione del film “Il segreto della Dea”

19, piazza San Francesco: performance “Mafia, bullismo e dintorni”

19, Comix Cafè, piazza San Michele 4: performance “Il viaggio”

19, piazza del Sale: esibizione di danza giapponese

19.30, piazza Socci: tour “Museo di arte temporanea”

20.30, ingresso Polo culturale Le Clarisse: visita guidata “Cosimo ed Eleonora, un amore rinascimentale”

20.30, sede Pro Loco: performance “Open fashion, la moda e gli intervalli della forma/tempo”

20.45, piazza Martiri d’Istia: performance a cura di Centro Danza Acsd

21-23, Museo Lab, Polo culturale Clarisse Arte: apertura straordinaria delle stanze che ospitano le zanne di elefanti preistorici

21, Teatro degli Industri: presentazione stagione teatrale 2019/2020

21, sede Pro Loco: “Spazio e tempo nel canto”, corale “Puccini” e Madrigalisti di Magliano

21, Sala Pegaso, Palazzo della Provincia: proiezione del film “Il segreto della Dea”

21, Polo culturale Le Clarisse: conferenza “Un inedito episodio di brigantaggio alla Marsiliana negli anni Trenta del Novecento”

21, Giardino del Museo di storia naturale: performance “Le nozze di Arlecchino”

21, ingresso Polo culturale Le Clarisse: visita guidata “I luoghi della seconda Guerra Mondiale a Grosseto”

21, piazza del Sale: esibizione di danza giapponese

21, piazzetta Monte dei Paschi di Siena: performance “Rifiuti differenziati premiati”

21.15, Museo Archeologico: visita alla mostra e al vano ipogeo della cattedrale

21.15, piazza Indipendenza: esibizione della Scuola di Salsa Project

21.30, Museo di Storia Naturale: proiezione di foto naturalistiche con commento delle immagini

21.30, piazza San Francesco: performance “Mafia, bullismo e dintorni”

21.30, Biblioteca Chelliana: reading da “Il ritratto” di Nicolaj V. Gogol

21.30, piazza del Popolo: partenza della visita guidata “Grosseto fuori Porta Nuova”

21.45, Teatro degli Industri: Monica Guerritore nel reading: “Il diritto di Antigone e la legge di Creonte”

21.45, piazza Martiri d’Istia: performance a cura di Centro Danza Acsd

22, Giardino dell’archeologia: “Spazio e tempo nel canto”, corale “Puccini” e Madrigalisti di Magliano

22, Sala Pegaso, Palazzo della Provincia: proiezione del film “Il segreto della Dea”

22, Comix Cafè, piazza San Michele 4: concerto del Duo Giorgi Gaddi

22, piazza della Palma: performance “Body Painting”

22, piazza del Sale: esibizione di danza giapponese

22.15, piazza Indipendenza: esibizione della Scuola di Salsa Project

22.30, sede Pro Loco: “Spazio e tempo nel canto”, corale “Puccini” e Madrigalisti di Magliano

22.30, Chiasso degli Zuavi: coro “Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble”

22.30, Museo Archeologico: partenza della visita alla mostra e al vano ipogeo della cattedrale

22.30, piazza Socci: partenza del tour “Museo di arte temporanea”

23, Giardino del Museo di storia naturale: performance “Le nozze di Arlecchino”

23, Biblioteca Chelliana: reading da “Il ritratto” di Nicolaj V. Gogol

23.30, Chiasso degli Zuavi: coro “Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble”

23.30, piazza Socci: performance partecipativa “Gioco di mezzanotte”