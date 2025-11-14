GROSSETO – In occasione della Giornata mondiale del diabete, la città di Grosseto si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce informazione scientifica, cultura e arte.

L’evento, organizzato dall’associazione per l’aiuto ai giovani e adulti con diabete di tipo 1, si terrà domenica 23 novembre alle ore 18 presso il teatro degli Industri di Grosseto, con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

La giornata mondiale del diabete, istituita nel 1991 dalla International diabetes federation e riconosciuta dalle Nazioni unite nel 2006, nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia che coinvolge milioni di persone nel mondo e per promuovere la prevenzione come strumento fondamentale di salute.

L’edizione 2025 pone l’accento sull’importanza di uno stile di vita equilibrato e consapevole, invitando ciascuno a riflettere sul valore della cura di sé.

Presente alla serata Daniel Lumera, biologo naturalista, scrittore e docente, riconosciuto a livello internazionale come riferimento nel campo delle scienze del benessere e della meditazione. Fondatore della My Life Design, Lumera è autore di numerosi bestseller e promotore di un approccio integrato che unisce scienza, etica e consapevolezza.

A condurre l’incontro sarà Giacomo Moscato, attore e regista grossetano, che guiderà il pubblico in un dialogo profondo e stimolante. L’atmosfera sarà arricchita dagli interventi musicali del violinista Alessandro Golini, capace di creare con il suo strumento momenti di grande intensità emotiva.

La presidente dell’associazione, Chiara Aceto, sottolinea l’importanza di porre attenzione in particolare ai più giovani: “Il diabete di tipo 1 colpisce molto spesso in età pediatrica e adolescenziale, cambiando profondamente la vita dei bambini e delle loro famiglie. Affrontare una malattia autoimmune in età così delicata significa confrontarsi con paure, limitazioni e nuove responsabilità quotidiane. È fondamentale sostenere i ragazzi e i genitori, accompagnarli con empatia, informazione e rete di supporto. Eventi come questo aiutano a far sentire che non sono soli e che la conoscenza può trasformarsi in forza e consapevolezza.”

L’evento al Teatro degli Industri si propone quindi come un’occasione per unire informazione scientifica, consapevolezza e arte, offrendo alla cittadinanza un’esperienza che tocca mente e cuore.