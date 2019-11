GROSSETO – Sabato 16 novembre alle 18, in occasione della mostra dei ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara, alla galleria “Il Quadrivio” in viale Sonnino appuntamento con la musica. Per l’occasione, in concerto il “Quartetto d’archi”, composto da Marco Tufo (violino), Leonardo Rossi (violino), Paolo Maffei (viola) e Duccio Picchi (violoncello).