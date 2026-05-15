GROSSETO – Un successo travolgente che ha superato i 500 ingressi negli ultimi appuntamenti e che ora si prepara al gran finale di stagione. L’associazione Bandus! chiude il cerchio della programmazione invernale e lancia il quinto “Mega evento giochi da tavolo”, prima della consueta pausa estiva.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio, dalle ore 17 fino a mezzanotte e oltre, presso i locali del centro sociale Pace. Un evento che, come da tradizione dell’associazione che da oltre 15 anni “fa giocare la Maremma”, resta a ingresso gratuito e aperto a tutti.

Il tema

Per questo ultimo incontro prima dell’estate, Bandus! ha deciso di puntare sulla bellezza e sulla creatività. Il tema centrale sarà infatti l’arte in tutte le sue forme. Tra i tavoli allestiti sarà possibile cimentarsi in sfide di ogni tipo: dal curare le pareti di una galleria con “Art society” al restauro di affreschi rinascimentali con “Fresko”, oppure giochi come “Dixit” e “Canvas”. Spazio anche alle aste frenetiche di “Modern art” per aspiranti galleristi e al fascino orientale con l’arte del “Bonsai” o la pittura giapponese di “Kanagawa”.

La forza dell’evento resta la presenza dei volontari, pronti ad accogliere i visitatori (dai nuovi ai giocatori più esperti) per spiegare i regolamenti, aiutare nella scelta del titolo giusto e partecipare attivamente alle partite. Un approccio che ha permesso di creare una comunità solida che si ritrova regolarmente anche durante gli appuntamenti settimanali del martedì e del venerdì.

Verso la stagione autunnale

Sebbene quella di sabato sia l’ultima data della serie “Mega evento” per questa prima parte dell’anno, l’attività non si ferma. L’associazione ha già annunciato che il format tornerà a ottobre con grandi novità per tutti gli appassionati maremmani.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 349.8355150, scrivere alla e-mail [email protected] e cercare il sito www.bandus.it.