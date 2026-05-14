CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tornano nel weekend le visite guidate al Giardino “Viaggio di Ritorno” del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, un luogo unico dove arte e sostenibilità si incontrano attraverso maxi-installazioni realizzate con materiali di recupero. Le visite si svolgeranno sabato 16 maggio alle 16 e domenica 17 alle 11, con percorsi della durata di circa due ore, adatti anche ai bambini e accessibili agli amici a quattro zampe. Un’esperienza immersiva nella natura, capace di sorprendere e far riflettere.

Sempre sabato 16 maggio, alle 19, nell’Art Gallery dell’Hotel Lucerna inaugurerà la mostra personale di Armando Orfeo dal titolo “Variazioni inattese”, visitabile fino al 28 maggio. L’esposizione propone un percorso fatto di ironia, immaginazione e suggestioni surrealiste, dove colore, movimento e forme dinamiche accompagnano il visitatore in una dimensione libera da schemi e interpretazioni univoche. Le opere di Armando Orfeo invitano a lasciarsi sorprendere, trasformando ogni dipinto nell’inizio di una storia diversa, personale e contemporanea.

Domenica 17 maggio dalle 10 alle 13, Piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia ospiterà “Bimbimbici”, la manifestazione nazionale di Fiab dedicata alla mobilità sostenibile e all’educazione stradale dei più giovani che quest’anno compie 25 anni.

L’iniziativa prevede l’allestimento di un simpatico villaggio attrezzato con percorsi di abilità, attività ludiche e momenti di animazione, realizzati in collaborazione con la Polizia municipale e le associazioni del territorio, dove bambine e bambini potranno cimentarsi in sicurezza in giochi di abilità con tanto di mini segnaletica stradale, incroci e precedenze. Non mancheranno momenti di animazione e di educazione stradale e civile con tanto divertimento per tutti.

Il weekend si concluderà domenica con “Vivi la Pizzica… balla con noi!”, un appuntamento dedicato alla musica, alla danza popolare e alla condivisione, in programma dalle 17:00 alle 19:00 al Piazzale Maristella. L’iniziativa, promossa dall’associazione Insieme in Rosa, vedrà la partecipazione di Chiara Garuglieri delle “Tarante Fiorentine”, che guiderà una speciale lezione di pizzica, tarantella e danze tradizionali sul mare. L’evento è aperto a tutti, senza limiti di età o livello di esperienza, e rappresenta un’occasione per avvicinarsi al ritmo e al calore delle danze popolari in un’atmosfera coinvolgente e partecipata. Un pomeriggio all’insegna del movimento, del divertimento e dell’energia positiva, nella suggestiva cornice del lungomare di Castiglione della Pescaia.