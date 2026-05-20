GROSSETO – Domenica 24 maggio 2026 il Museo di storia naturale della Maremma propone il suo più importante appuntamento annuale di citizen science e uno dei momenti centrali del suo programma di attività. L’iniziativa è aperta a cittadini di tutte le età e propone una giornata di ricerca sul campo per contribuire concretamente alla conoscenza e alla tutela di questa porzione di territorio.

SaltyBlitz è realizzato in collaborazione con il Parco regionale della Maremma, Crea, Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, nell’ambito del progetto europeo SaltyBeats e della Cost Action Sustain, con il patrocinio di Nbfc e Csi. L’iniziativa rientra inoltre nella serie di eventi nazionali (e, da quest’anno, europei) denominata Biodiversity Sampling Week.

L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere dati ambientali e naturalistici in due aree di particolare interesse: una all’interno del Parco della Maremma e una nei pressi della città di Grosseto, destinata a entrare in futuro nell’area protetta. Le due zone, entrambe situate lungo il corso dell’Ombrone ma poste a diversa distanza dal mare, saranno confrontate per comprendere come la salinità del suolo e delle acque influenzi la biodiversità. I dati raccolti dai partecipanti costituiranno un importante contributo conoscitivo, utile anche in contesti più ampi, come il progetto Biodiversa+ SaltyBeats.

SaltyBlitz non è soltanto un’attività di monitoraggio, ma un ponte tra rigore scientifico e partecipazione civica, che permette alla comunità di contribuire in modo diretto alla conoscenza e alla tutela del territorio. I risultati confluiranno in un report scientifico che sarà consegnato al Parco regionale della Maremma come contributo conoscitivo della comunità locale.

«Il Bioblitz rappresenta il momento più significativo dell’anno per le attività del Museo di storia naturale della Maremma; un’occasione concreta per coinvolgere i cittadini nella ricerca scientifica – dichiara il direttore Andrea Sforzi –. L’edizione 2026, denominata SaltyBlitz, è dedicata allo studio del rapporto tra salinità del suolo e delle acque e biodiversità, un tema di grande interesse per comprendere il funzionamento degli ecosistemi costieri. Ringrazio il Parco regionale della Maremma, tutti i partner e Aldo Ceccarelli, nella cui proprietà ricade l’area in cui si svolgeranno le attività pomeridiane, per la grande disponibilità dimostrata».

«Un’occasione importante – spiega Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma – per conoscere la golena dell’Ombrone e anche per l’importanza ambientale di quest’area che il Parco della Maremma propone come allargamento dell’area protetta. Un’esperienza di conoscenza, ma anche di partecipazione, da parte dei cittadini per scoprire e vivere sempre più il nostro territorio».

Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 al parcheggio delle canoe nel Parco della Maremma. Dalle 10 alle 13 i partecipanti, suddivisi in gruppi e accompagnati da ricercatrici e ricercatori, potranno prendere parte a diverse attività: campionamento delle acque in canoa (a numero chiuso), misurazione della salinità e dei parametri chimico-fisici, analisi della qualità delle acque con il protocollo FreshWater Watch, osservazione di flora e fauna con la piattaforma iNaturalist, rilevamento delle farfalle secondo il protocollo europeo eBms, controllo delle fototrappole, studio della vegetazione ripariale e raccolta di campioni di Dna ambientale (eDna).

Dopo la pausa pranzo libera, il programma riprenderà alle ore 16 alla curva del Berrettino, una zona alle porte di Grosseto e destinata a entrare in futuro nel Parco della Maremma. Anche nel pomeriggio i partecipanti saranno coinvolti nelle attività di monitoraggio ambientale e osservazione naturalistica, con campionamenti delle acque, rilievi su flora e fauna, analisi del suolo e raccolta di ulteriori campioni per il DNA ambientale. Le attività proseguiranno fino alle ore 19.

La partecipazione è gratuita e non richiede competenze scientifiche specifiche. A tutti i partecipanti sarà consegnato un kit per la giornata.

Per agevolare l’organizzazione è richiesta la preiscrizione online al seguente link: https://www.museonaturalemaremma.it/saltyblitz_2026/

Le iscrizioni definitive e la consegna dei kit avverranno comunque la mattina stessa, al momento dell’accoglienza.

Per informazioni è possibile contattare il Museo di storia naturale della Maremma a: [email protected] o al numero 0564 488571 in orario di apertura del museo.