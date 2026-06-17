CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche quest’anno Castiglione della Pescaia è tra i protagonisti di Toscana Arcobaleno d’Estate, la manifestazione promossa dalla Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, che dal 18 al 23 giugno animerà città, borghi e luoghi simbolo della regione con un ricco calendario di eventi dedicati alla cultura, alla musica, all’enogastronomia e alla valorizzazione del territorio.

L’appuntamento castiglionese è per domenica 21 giugno, giorno del solstizio d’estate e della Festa Europea della Musica. L’evento principale sarà il prestigioso concerto della Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, alle 18.30 nella suggestiva cornice di piazza Georg Solti, nel cuore del borgo medievale. L’ingresso sarà libero e gratuito.

«L’estate castiglionese continua ad essere scandita da musica di alta qualità – afferma la sindaca Elena Nappi – con spettacoli che coinvolgono residenti e visitatori. Essere scelti ancora una volta per essere una delle location di ‘Toscana Arcobaleno d’Estate’, la festa regionale che celebra l’inizio della stagione estiva, conferma il ruolo di Castiglione della Pescaia all’interno dei grandi eventi regionali dedicati alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle sue eccellenze. Quest’anno la partecipazione con la Banda musicale dei Carabinieri è motivo di grande orgoglio sia per il loro alto livello qualitativo sia per il forte legame con questa Arma che regala estati sicure al nostro paese».

La Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri rappresenta una delle più prestigiose formazioni bandistiche italiane. Le sue origini risalgono al 1820, quando il Corpo dei Carabinieri Reali introdusse per la prima volta un nucleo di trombettieri nel proprio organico. Oggi il complesso è composto da 102 musicisti diplomati nei principali conservatori italiani e svolge attività concertistica in Italia e all’estero, distinguendosi per l’eccellenza artistica delle proprie esecuzioni.

A dirigere il concerto sarà il Maestro vicedirettore, maggiore Massimiliano Ciafrei, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra di riconosciuta esperienza nazionale e internazionale, con un programma musicale che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcuni dei brani più amati, da la Sinfonia del Nabucco di Giuseppe Verdi a una fantasia tratta da Madama Butterfly di Giacomo Puccini, un omaggio a Ennio Morricone e celebri successi come My Way e Nel blu dipinto di blu. Il concerto si concluderà con La Fedelissima, storica Marcia d’Ordinanza dell’Arma dei Carabinieri composta da Luigi Cirenei, e con l’esecuzione dell’Inno Nazionale Italiano.

L’evento è l’ultimo appuntamento della 15ª edizione della rassegna “La Voce di Ogni Strumento”, promossa ed organizzata da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.