Tornano i Concerti del Granduca: tre date di grande musica accompagnate dai migliori vini della Maremma

GROSSETO – L’esordio nel mese di settembre scorso de “I concerti del Granduca”, rassegna musicale promossa dall’associazione Amici del quartetto in collaborazione con le Terme Marine “Leopoldo II”, l’Hotel Granduca di Grosseto e l’associazione “Rosae Maris” era stato davvero di quelli col botto: due serate “sold out” per conoscere più da vicino i grandi vini rosati di maremma e applaudire musicisti e gruppi di livello internazionale quali la bellissima voce di Sabrina Gasparini, il violino magico di Gen Llukaci, lo strepitoso piano jazz di Denis Biancucci e il grazioso duo pianistico di Antonella De Vinco ed Helga Pisapia.

Con l’arrivo della stagione autunnale la rassegna musicale si sposta ora presso la bella Sala Azzurra dell’Hotel Granduca di Grosseto con altri tre incontri al vertice fra grande musica e grandi vini del territorio fino al prossimo 6 dicembre.

Si parte domenica 25 ottobre alle ore 17,30 con lo spettacolo “Istanti…” di e con Francesco Seri (clarinettista, compositore e direttore d’orchestra) e il suo quartetto. Già splendido interprete delle musiche de “Il Postino” di Luis Bacalov e stretto collaboratore del maestro, il clarinetto e la voce di Seri (accompagnati da un trio di fisarmonica chitarra e contrabbasso) racconteranno attraverso la poesia dei suoni gli istanti più importanti della nostra vita, da quelli più importanti del lavoro e dei successi fino a quelli più intimi del mondo familiare e quotidiano, visti e sentiti attraverso la sensibilità del musicista.

Domenica 29 novembre sarà poi la volta della musica da camera con uno strumento davvero importante dell’orchestra quale è l’oboe. A guidare l’ascoltatore in un fantastico viaggio che si snoderà fra il romanticismo di Mendelssohn, il tango argentino, il ragtime americano e infine le più famose “songs” di George Gershwin toccherà al duo formato da Gian Marco Solarolo all’oboe e da Cristina Monti al pianoforte.

Il gran finale dei Concerti del Granduca è poi atteso per domenica 6 dicembre, ospite l’Aura Trio, complesso tutto al femminile formato da Simona Foglietta al violino, Maria Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Valanzuolo al pianoforte con il programma “Ti presento Felix!” tutto dedicato alla figura del grande compositore romantico Felix Mendelssohn Bartholdy e all’interno del quale verranno eseguiti due caposaldi della musica dell’autore quali il Trio op. 49 e il Trio op. 66.

Anche in queste occasione, come già avvenuto nei concerti svolti alle terme marine, il connubio fra l’eccellenza della musica e quella dei grandi vini del territorio si concretizzerà con una formula diversa dalle solite degustazioni (di difficile attuazione quest’anno in base ai rigidi protocolli anti-Covid) ma ugualmente simpatica e accattivante: prima del concerto infatti, l’Associazione “Rosae Maris” e alcuni produttori presenteranno tre fra i migliori vini del nostro territorio i quali poi al termine dello spettacolo verranno estratti a sorte per il pubblico presente, per una successiva degustazione a casa.

Purtroppo, dato il contingentamento degli ingressi in ottemperanza al decreto legato al Covid-19, l’ingresso ai concerti (gratuito) è solo su prenotazione e gli organizzatori invitano sin d’ora a prenotare contattando direttamente l’associazione Amici del Quartetto sia telefonicamente (tel. 333.9905662 -anche sms o WhatsApp) o per email (amiquart@gmail.com).