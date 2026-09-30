GROSSETO – Tornano i “Concerti d’Autunno”, che il Rotary Club Grosseto – come ogni anno – propone come omaggio ai cittadini di Grosseto. Quattro gli appuntamenti (sempre di venerdì) che vivacizzeranno il centro storico della città.

Il primo è per venerdì 2 ottobre con l’Orchestra “Vivace Città di Grosseto Giovani” nella Chiesa di San Francesco, con inizio alle ore 19, diretta dal Maestro Massimo Merone, con Fabio Di Gennaro al pianoforte. Come tradizione il concerto sarà dedicato al ricordo del professor Francini.

Il programma accosta due capolavori della maturità di Wolfgang Amadeus Mozart: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in La maggiore K. 488 e la Sinfonia n. 40 in Sol minore K. 550. Il Concerto K. 488, tra le pagine più intime e raffinate della produzione mozartiana, alterna eleganza, lirismo e una profonda espressività, con particolare intensità nel celebre Adagio. La Sinfonia n. 40, composta nel 1788, rivela invece un linguaggio più inquieto e drammatico, attraversato da tensione e impeto, senza rinunciare alla straordinaria chiarezza formale che caratterizza lo stile di Mozart. Due opere diverse per carattere e atmosfera, accomunate da una scrittura di straordinaria ricchezza e da un equilibrio magistrale tra forma, espressione e invenzione melodica.

Gli altri appuntamenti saranno venerdì 9 ottobre alla Chiesa della Misericordia con la chitarra di Alessandro Benedettelli, venerdì 16 ottobre nella Sala della Camera di Commercio con Cesare Chiacchiaretta (bandoneon) e Filippo Arlia (pianoforte), e venerdì 23 ottobre nella Chiesa della Misericordia con il “Biancardi New Saxophone Quartet” (Eduardo Foiu sax soprano, Biagio Mascia sax contralto, Corrado Pammoli sax tenore, Claudio Andrea Masini sax baritono).