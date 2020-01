Tornano anche in Maremma le domeniche al museo: ecco dove si può entrare gratuitamente

GROSSETO – Domenica 2 febbraio torna la #domenicalmuseo con l’ingresso gratuito in musei e parchi archeologici. Reintrodotta e resa permanente dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, prevede, appunto, l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali e in quelli comunali che aderiscono all’iniziativa.

In provincia di Grosseto ecco dove:

Orbetello: Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa (MiBACT) via delle Ginestre – Orbetello

Orario: Lunedì-Domenica: 28 Ottobre-30 Marzo 8.15-16.30; 31 Marzo-27 Ottobre 10.15-18.30; Prenotazione: Nessuna

Grosseto: Area archeologica di Roselle (MiBACT) via dei Ruderi – Grosseto

Orario: Novembre-26 Marzo: 8.15-16.45; 27 Marzo- Ottobre 10.15-18.45 Chiusura settimanale: Nessuna; Orario biglietteria: Novembre-26 Marzo: 8.15-16.00; 27 Marzo- Ottobre 10.15-18.00; Prenotazione: Nessuna

Castiglione della Pescaia: Area archeologica di Vetulonia (MiBACT) vie Case di Siena, s.n.c. – Castiglione della Pescaia

Orario: Mercoledì, giovedì, sabato, domenica: aprile-settembre 10.00-19.00; ottobre-Marzo 8.00-17.00 Chiusura settimanale: Lunedì, martedì e venerdì; Orario biglietteria: Aprile-Settembre 10.00-18.30; Ottobre-Marzo 8.00-16.30; Prenotazione: Nessuna