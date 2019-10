Torna The run of colors: due giorni all’insegna della salute e del divertimento. Il programma

GROSSETO – Sabato 19 e domenica 20 ottobre a Grosseto, l’associazione Aipamm – che si occupa di divulgare la conoscenza delle malattie mieloproliferative tra pazienti e medici – organizza la quinta edizione di Aipamm day con il patrocinio di Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Regione Toscana, in collaborazione con Conad del Tirreno, Tiemme Toscana mobilità, Banca Tema, Avis, Uisp, Admo, Grosseto in campo, Anpas, Mosaico del volontariato, Decathlon, Ascom Confcommercio e Rete Ivo. La manifestazione era in programma a settembre ma, a causa dell’allerta meteo che ha colpito la Maremma, era stata spostata a questo fine settimana.

Quest’anno la volontà è quella di dare, oltre alla giornata di festa e puro divertimento, un servizio alla cittadinanza: una giornata di prevenzione sanitaria con uno screening cardiologico gratuito e la misurazione di pressione arteriosa e indice glicemico, effettuato

nel parco Giotto a partire dalle 10 di sabato 19 ottobre.

La Run of colors dell’edizione 2018 ha registrato quasi 700 iscritti, in un contesto di festa e colori che mai si è visto a Grosseto. L’edizione 2019 si prospetta ancora più colorata, con lo start al ritmo incalzante della band The Uncertain, il color party finale animato dalla band The Groovin’ Groopies, e l’after party con la musica dei ragazzi del Clan della musica school. Stand gastronomici Maremma street food in collaborazione con Ascom Confcommercio e stand della birra artigianale faranno da contorno alla manifestazione. Per tutta la giornata di domenica Admo sarà presente con il Match it now, campagna di sensibilizzazione e arruolamento alla donazione del midollo osseo.

Per iscriversi: è possibile iscriversi compilando la scheda di iscrizione on line presente sul sito www.aipammday.it/iscriviti o direttamente al parco a partire dalle 14 di sabato o dalle 9 della domenica al gazebo Aipamm.

Aipamm Odv – Associazione italiana pazienti affetti da malattie mieloproliferative è nata nel 2012 a Pavia con l’obiettivo di aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura della mielofibrosi supportando la formazione di giovani ricercatori, di divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici, e promuovere un’assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie. L’associazione si propone di perseguire tali finalità valorizzando le reti di ricerca italiana ed europea già operanti, ovvero il Rimm (Registro italiano della mielofibrosi con metaplasia mieloide), coordinato dal Laboratorio di epidemiologia clinica/Centro per lo studio della mielofibrosi della Fondazione Irccs Policlinico san Matteo di Pavia, la “Mpd Foundation”, un’organizzazione negli Stati Uniti che si occupa di pazienti con malattie mieloproliferative croniche, il consorzio LeukemiaNet, una rete di ricerca europea sulle malattie ematologiche maligne finanziata dalla Unità europea e l’Ail (Associazione italiana contro le leucemie). Di seguito il programma della manifestazione.

PROGRAMMA

SABATO 19 OTTOBRE – PARCO VIA GIOTTO

Dalle 10 screening cardiologico gratuito a cura della Pubblica assistenza di Sassofortino: elettrocardiogramma, misurazione pressione, controllo glicemia e inizio Match it now Admo per informazioni alla donazione del midollo e tipizzare i nuovi donatori.

Dalle 14 apertura stand iscrizioni e ritiro pacchi gara e kit Aipamm Run e Run of colors sport e attività.

DOMENICA 20 OTTOBRE – PARCO VIA GIOTTO GROSSETO

Dalle 9 apertura stand iscrizioni e ritiro kit Run of colors

10.30 Zumba fitness con la Zin Isabelle Corti

11.30: Partenza The run of colors & Aipamm color party (Color run con The Uncertain e Color party con The Groovin’ Groopies, After party con Clan della Musica School).

Nel parco, per tutte le giornate, attività delle associazioni sportive e sponsor presenti, stand espositivi e stand della birra sempre aperto.

Per iscriversi: www.aipammday.it o direttamente al parco, a partire dalle 14 di sabato o dalle 9 della domenica al gazebo Aipamm.

Su The run of colors – E’ una passeggiata ludico motoria non competitiva.L’unica regola è divertirsi. L’importante è portare una maglia bianca e scarpe a cui non tenete troppo. I colori sono completamente lavabili ma è sempre meglio non rischiare. E se siete tra i primi 400 iscritti, la maglia ve la dà direttamente l’organizzazione. La passeggiata consiste in due giri del velodromo da fare con il sorriso e come si preferisce, a piedi, di corsa, in bicicletta, con i pattini, a corsetta con il cane, insomma una vera e propria passeggiata di salute in compagnia di tanta bella gente sotto il segno della solidarietà per la ricerca sulle malattie mieloproliferative.