Torna “Spazio Libero”: si parla di vimini

GROSSETO – Torna mercoledì 17 ottobre alle ore 18 nella Sala Pascucci, ‘Spazio Libero’, il nuovo appuntamento settimanale di Paolo Pisani che dopo dieci anni è andato a sostituire lo storico ‘Gusta la Notizia’. Dopo il primo incontro di mercoledì scorso, dal sapore protezionistico naturalistico, in cui erano presenti Fabio Sabatini con altri ‘butteri ‘ del gruppo ‘Sulle Mura e sull’Ombrone’ e l’Assessore comunale Fausto Turbanti, questa settimana il tema trattato sarà di ben altra natura ed i riflettori saranno puntati sul vecchio mestiere della lavorazione del vimini.

Ospiti un ‘maturo’ signore ed una rappresentante del gentil sesso, che coglieranno l’occasione, per proporre e promuovere un corso di lavorazione del vimini. Sarà anche presente Stefano Innocenti della omonima Casa Editrice, disponibile a valutare la possibilità di realizzare un eventuale vademecum illustrativo e formativo. Oltre a bloggher Guido Capirci ed al ‘cerimoniere’ Breschi, non dovrebbe mancare, data in questa occasione una certa tematica di tradizione popolare, neppure la stessa ‘Argia’. Sarà dunque una occasione per tutti, di conoscere più da vicino e magari anche di imparare, un’antica arte artigiana, purtroppo in via di estinzione !