Torna “Santi vinai”: festa del vino novello e dell’olio nuovo con degustazioni, escursioni e musica

PITIGLIANO – Vino novello e olio nuovo sono i protagonisti di “Santi vinai”, la manifestazione giunta all’ottava edizione, in programma questo fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, nel centro storico di Pitigliano. L’evento è organizzato dall’associazione Cantine nel Tufo con il patrocinio del Comune.

Tante le iniziative che nei tre giorni di festa animeranno il paese: sabato 8 e domenica 9 novembre, dalle 11 alle 19.30, negli ex Granai della Fortezza Orsini, sarà aperta la mostra mercato “Oleum oliva”. Le aziende delle Terre del Tufo presenteranno l’olio nuovo insieme a tanti altri prodotti tipici. All’oil bar della mostra mercato un’assaggiatrice professionista guiderà gli ospiti nella degustazione dell’olio nuovo. Sarà aperto anche il wine bar con i vini del territorio.

L’altra iniziativa molto gradita che viene riproposta ogni anno compresa questa edizione è “L’olio nel piatto”: sabato e domenica, a pranzo e a cena, 15 ristoranti del paese prepareranno un menù dedicato ai Santi Vinai, in grado di esaltare i sapori dell’olio nuovo.

Tutte le sere della manifestazione, inoltre, dalle ore 19, è possibile cenare in piazza della Repubblica, nella tendostruttura riscaldata, assaporando i piatti tipici autunnali, con l’olio nuovo e il vino novello. E poi le caldarroste, musica e djset.

Infine le visite guidate di questa edizione di “Santi vinai”, con “Camminolio”: venerdì è la giornata dedicata alle scuole con la visita didattica, la visita al frantoio Colline del Fiora per la scuola dell’infanzia e la visita agli antichi frantoi Pelliccetti e Getsemani per la scuola Primaria.

Sabato 9 novembre, con partenza alle 10 e 30 dall’ufficio IAT, in piazza Garibaldi, e rientro alle 13 circa, sarà possibile effettuare la visita guidata a Palazzo Orsini e al Museo Diocesano di Arte Sacra e a seguire visita al centro storico di Pitigliano e alla mostra mercato Oleum Oliva, con degustazione dell’olio nuovo.

Domenica 10 novembre, con partenza alle 10.30 dall’ufficio IAT, in piazza Garibaldi, e rientro alle 13 circa, sarà possibile effettuare la visita guidata al museo civico archeologico della Civiltà Etrusca e a seguire al centro storico di Pitigliano e alla mostra mercato Oleum Oliva, con mini corso di degustazione condotto da Patrizia Sallusti.

Per info e prenotazioni: associazionecantineneltufo@gmail.com, 3278553955