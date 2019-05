Torna “RinNovellando”: teatro in piazza, letture di fiabe per le vie e tanti giochi

SEMPRONIANO – Sabato 25 e domenica 26 maggio a Semproniano torna “RinNovellando”, con un’edizione incentrata sul ruolo degli animali nelle fiabe.

Sabato 25 maggio dalle 21, in piazza del Popolo, “Lapsus in fabula”, lo spettacolo teatrale per bambini di e con Cosimo Postiglione, musiche arrangiate ed eseguite da Paolo Mari.

Domenica 26 maggio, invece, dalle 15, nel centro storico di Semproniano, i ragazzi della scuola media leggono fiabe ai più piccoli. Seguirà la presentazione dei lavori ideati dai bambini della scuola elementare di Roccalbegna. Infine, andrà in scena il saggio musicale della scuola media di Semproniano. Dalle 16.30, al via alla caccia al tesoro. A seguire, spettacolo musicale di Gaia di Benedetto. Durante tutto il pomeriggio di domenica sarà presente un laboratorio di pittura per i bambini.