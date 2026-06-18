GAVORRANO – Una cena che unisce idealmente la tradizione del nostro territorio e la cultura culinaria in continua evoluzione della Maremma e delle Colline Metallifere.

Torna a Gavorrano, per il terzo anno, l’appuntamento con Piatti di Pirite, la cena che si svolgerà nell’area del Parco Minerario di Gavorrano giovedì 25 giugno.

Un evento che unirà all’enogastronomia una full immersion nel recente passato minerario della nostra terra. Sì, perché i piatti saranno ispirati a quelli della tradizione, cose semplici e gustose come quelle che mangiavano i minatori in pausa pranzo: schiaccia calda e mortadella, crostini con i fegatini, lasagna tradizionale, acquacotta, trippa finta, dolce “Mitirosù”, il dessert campione d’Italia.

Le schiacce e focacce saranno preparate dai mastri pizzaioli Carlo D’Eustachio (Alla Pala Magica) e Massimiliano Mei (Pizza Cartoon), mentre i piatti saranno accompagnati dai vini dell’Azienda Agricola Salvadori. Parteciperanno inoltre Enoristorante Boccaccio; ristorante Morgante e ristorante La Vecchia Osteria.

Ma non sarà solo una serata ricca di prelibatezze. Prima della cena gli ospiti potranno visitare il museo minerario, il parco e il Teatro delle Rocce, accompagnati dalle guide ambientali de Le Orme alle 17.

«Quest’anno Piatti di Pirite è arrivata alla terza edizione – spiega Andrea Biondi, direttore Confesercenti Grosseto –. Il format è quello di rivivere quelli che erano i pasti dei minatori, quindi valorizzare la tradizione mineraria, le sue radici e legarle alle tradizioni gastronomiche. Rispetto alle scorse edizioni, che hanno visto una vera e propria cena apparecchiata, questa volta abbiamo voluto snellire un po’ il format e organizzare una specie di apericena, con molti assaggi dei piatti tipici del territorio. Inoltre quest’anno Piatti di Pirite è il primo evento del progetto Vetrina Toscana, in ambito di “Appunti di viaggio” di Confesercenti che racconta le bellezze della Toscana attraverso il cibo ed il vino».

«L’amministrazione comunale ringrazia Confesercenti Grosseto e Vetrina Toscana per continuare a credere in questo progetto, che valorizza il nostro territorio – sono le parole di Francesca Mondei, assessore Comune di Gavorrano -. Piatti di Pirite è una delle iniziative più importanti di promozione, sia dal punto di vista enogastronomico che da quello dell’attrazione turistica. Il turismo si sta muovendo sempre più verso un’ottica esperienziale, dove i territori vengono conosciuti soprattutto attraverso le loro eccellenze. Questa iniziativa mette insieme tutto questo con l’identità del Comune di Gavorrano: i piatti proposti sono legati alla tradizione mineraria e raccontano la nostra storia, la nostra cultura e l’evoluzione del territorio, dall’esperienza della miniera fino a oggi, grazie a una tradizione conservata e tramandata con cura».

«Attraverso questa iniziativa – aggiunge Mondei – vogliamo far conoscere Gavorrano, le sue eccellenze e le sue capacità a 360 gradi. È un evento che si inserisce nella strategia del Comune per valorizzare il patrimonio minerario e gastronomico insieme a quello storico, raccontando la nostra identità. Confidiamo che queste iniziative rendano Gavorrano sempre più conosciuto anche fuori dal territorio: invitiamo quindi i cittadini a partecipare, perché è anche un momento di comunità in cui si condivide e si ricorda, e invitiamo i turisti presenti sul territorio a scoprirci. Spero che a questo appuntamento ne seguano altri nei prossimi anni, perché credo che questa tipologia di evento vada non solo sostenuta, ma anche ampliata».

«Tenevo molto che questo evento venisse ripetuto, perché è sempre stato un successo – dichiara Massimiliano Mei, presidente provinciale Confesercenti Grosseto –. Parlando con gli ospiti delle passate edizioni, erano entusiasti sia della visita alla miniera, sia dell’atmosfera che si creava: molto conviviale, molto vicina alla realtà mineraria. Questo è un territorio che si è sempre prestato a tutelare e favorire l’enogastronomia: ricordo che il Comune di Gavorrano è stato il primo ad aderire all’associazione del Tortello maremmano. E anche quest’anno l’amministrazione ha investito su questo evento. Consiglio a chi non è mai venuto di partecipare per togliersi la curiosità: per chi invece si è già trovato bene, sarà come un ritorno in famiglia».

L’evento è organizzato da Confesercenti con Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Negli anni non è mai mancata la collaborazione della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Si tratterà di una serata speciale, che andrà ben oltre alla cena: un viaggio tra memoria, sapori e territorio. Il Parco Minerario di Gavorrano apre le porte al pubblico per un pomeriggio dedicato alla scoperta della storia mineraria grazie alla guida delle Le Orme per poi immergersi nel gusto delle tradizioni gastronomiche maremmane.

Prenotazioni: 0564 416276 / 346 6524411 oppure scrivendo a: [email protected]