“Torna Moderno on line”, il progetto di musica e spettacoli trasmesso sul web

GROSSETO – Nuovo appuntamento giovedì 22 ottobre con “Moderno on line”, il progetto di musica e spettacoli live pre-registrati in teatro e trasmessi in differita sul web e sulle reti televisive locali.

Ad andare in scena saranno i monologhi teatrali con l’attrice Daniela Morozzi che ci regalerà momenti straordinari dei suoi lavori scelti tra “Da consumarsi entro il 2020” e “Articolo femminile”.

Lo spettacolo si potrà seguire sulla pagina facebook del teatro Moderno e youtube, che diventano così un archivio sempre consultabile e condivisibile.

Il progetto è promosso da Sistema insieme al Comune di Grosseto con la collaborazione di alcuni artisti e realtà del territorio, con l’intento di restituire al pubblico la possibilità di godere di una programmazione artistica di qualità.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0564/488900, visitare il sito www.sistemagrosseto.com o scrivere a info@sistemagrosseto.com.