MASSA MARITTIMA – Atmosfere oscure, costumi vittoriani, musica, arte, performance e scenografie da brivido tornano a animare Massa Marittima, con una nuova edizione di Massae Tenebris, l’evento gotico vittoriano steampunk in programma sabato 5 e domenica 6 settembre all’ex Convento delle Clarisse, in piazza XXIV Maggio.

La manifestazione, ormai appuntamento riconoscibile nel calendario degli eventi massetani, propone un fine settimana dedicato agli appassionati delle atmosfere gotiche, steampunk e fantasy, ma pensato anche per chi vuole semplicemente vivere un’esperienza originale. Nelle precedenti edizioni Massae Tenebris ha richiamato pubblico e partecipanti anche da fuori territorio, grazie alla particolare formula che unisce spettacolo, musica, costume, fotografia e intrattenimento.

Per entrambe le giornate saranno presenti i quadri viventi UnLiving Portraits, un’area mercato con stand, un’area food dove sarà possibile bere e mangiare, la cartomanzia, lo stand trucco, e l’esposizione dei quadri di Chiara Franca Bacco, l’area tattoo di Art Gallery Valentino Russo, il tatuatore scelto dalle stelle del calcio italiano. E poi cocktails a tema, bancarelle con abiti gotici e da biker, sfilata di abiti.

Grande spazio sarà dedicato anche alla fotografia, con diversi set fotografici a tema, allestiti per permettere ai partecipanti, soprattutto a chi sceglierà di indossare costumi gotici, vittoriani o steampunk, di realizzare fotografie ricordo. Le ambientazioni comprenderanno le Catacombe, la Sala dei Draghi, il Trono dei Draghi, il Trono delle Rose e il Piccolo Cimitero Maledetto. La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione di Accidia Cosplay.

L’evento è promosso dal Comitato Festeggiamenti San Bernardino con il patrocinio del Comune e dell’Avis comunale Massa Marittima.

“È un appuntamento capace di parlare a pubblici diversi, dagli appassionati del mondo gotico, steampunk e cosplay alle famiglie. – afferma Sara Montemaggi, assessora agli eventi di Massa Marittima – Ringraziamo gli organizzatori, i volontari e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questa nuova edizione”.

Il programma prenderà il via sabato 5 settembre alle 17.30, con l’apertura della manifestazione e della mostra di quadri, accompagnata dall’esibizione di Alyce. Alle 21 spazio all’elezione di Mister e Miss Massae Tenebris, con la partecipazione di Antonella Pepe “Anime Notturne”. La serata proseguirà alle 21.45 con Jako dj.

Domenica 6 settembre, alle 18, è in programma il concerto dei Fall Serein. Alle 20.45 si terrà il Contest Miglior Outfit Gotico, con un premio Amazon del valore di 100 euro. Segue l’esibizione di Gym Lab e alle 21.30, grazie al contributo di asd Karate Massa Marittima, si terrà il concerto dei Dynamite 36, la band toscana che nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo e a X Factor. Infine, dj set.