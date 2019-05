Torna Massa Gustorum: l’evento dedicato ai sapori locali tra incontri, degustazioni e laboratori

MASSA MARITTIMA – Torna per la quarta edizione la mostra mercato di prodotti agroalimentari selezionati dalla Condotta Slow Food Monteregio nel nostro territorio e riuniti domenica 19 maggio, a partire dalle 10 e fino a sera, nella bellissima cornice del Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino.

“Una delle priorità della condotta Slow Food Monteregio, infatti, è che le aziende del nostro territorio, che spesso sono di piccole dimensioni e lontane dai principali canali di distribuzione, abbiano la possibilità di farsi conoscere e apprezzare come meritano. Manifestazioni come questa possono quindi rappresentare un’ottima vetrina per i produttori, ma anche un’occasione preziosa per i consumatori.” sottolinea Grazia Ghilli, fiduciaria della Condotta Slow Food Monteregio.

Oltre 40 produttori si disporranno lungo i quattro lati del chiostro, per offrire ai visitatori un mercato delle eccellenze locali: olio, vino, pani, pasta artigianale, salumi, dolci, formaggi, birre, conserve e marmellate sono solo alcuni dei prodotti che si potranno conoscere e degustare per tutto l’arco della giornata.

A partire dalle ore 15 saranno realizzati piccoli laboratori e degustazioni presso gli stand dei produttori. Il programma di Massa Gustorum 2019 sarà inoltre arricchito da due appuntamenti speciali.

Alle ore 10, presso il Portale delle Arti, nell’ex Convento delle Clarisse a pochi passi dal Chiostro di Sant’Agostino, si terrà un interessante incontro dedicato a tutti gli operatori turistici ed ai produttori. L’incontro è curato dalla startup LoveMaremma e verterà infatti sul tema

“Come promuovere una destinazione turistica attraverso i prodotti d’eccellenza del territorio. I relatori saranno il destination manager Giancarlo Dell’Orco, Carlotta Poggiaroni e Valentina Fedele, fondatrici di LoveMaremma e il presidente associazione Maremmans, Nino Costa.

Alle ore 15:30 è invece prevista una passeggiata enogastronomica attraverso il centro storico cittadino, dal titolo “Massa Marittima tra arte e cibo”. Quattro tappe per ripercorrere la storia della città attraverso i prodotti tipici che la contraddistinguono, con partenza dal chiostro di Sant’Agostino e degustazione finale. La passeggiata è su prenotazione al numero 333 3819100 ed ha un costo di 5 euro a partecipante.

Massa Gustorum è organizzata da Slow Food Monteregio e dal Comune di Massa Marittima nel contesto dell’annuale protocollo d’intesa per la valorizzazione dei prodotti locali. La manifestazione si svolgerà nel Chiostro di Sant’Agostino dalle 10 alle 20 di Domenica 19 Maggio e sarà ad ingresso gratuito.