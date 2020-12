Torna “Ma che storia è?” con una puntata speciale dedicata al Natale

GROSSETO – Molti ricordano con piacere “Ma che storia è?”, il contest dei giovani andato in onda, tra maggio e giugno, sul canale Youtube della parrocchia di Santa Lucia, subito dopo la fine del lockdown. Un’iniziativa nata in seno alla famiglia francescana della parrocchia di Barbanella e che ha trovato nella pastorale giovanile diocesana una spalla e un ulteriore canale.

“Ma che storia è?” ritorna. E lo fa con una puntata speciale, che andrà in onda domenica 20 dicembre a partire dalle 19, sempre sul canale Youtube della Parrocchia di Santa Lucia (https://youtube.com/c/ParrocchiaSLuciaGrosseto). Sarà una serata “natalizia”, che vedrà coinvolte le squadre che a maggio parteciparono al gioco di società on line. I giovani si stanno organizzando per augurare buone feste e riprendere da dove si erano fermati!

A condurre la puntata saranno Benedetta D’Onofrio, della Gioventù Francescana di Santa Lucia; David Nicosia, dell’Azione Cattolica giovani del Cottolengo, e don Stefano Papini, in qualità di responsabile del servizio diocesano di pastorale giovanile.

Dietro le quinte uno staff di produzione composto da Chiara Simonetti, Sonia Fastelli, Niccolò Maffei, Michele Zamattia e Alessia Bizzarri.

Le squadre partecipanti: Azione Cattolica Giovani della parrocchia del Cottolengo; Azione Cattolica Giovani della parrocchia San Giuseppe; Gioventù Francescana; Seminario “Mensini”; Nomadelfia.

Durante lo special verranno svelate grandi novità sulla prossima edizione e naturalmente non mancherà la parte formativa, che avrà – come già in occasione del contest di primavera – in san Francesco, il compagno di viaggio. Lui che nel Natale del 1223, a Greccio, “inventò” il presepe per “vedere con gli occhi della carne i disagi in cui il Bambino di Betlemme si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato; come fu adagiato in una greppia, e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”, condurrà i giovani e coloro che si collegheranno per vedere la puntata, verso quella grotta dove Dio si è fatto bambino cambiando per sempre la storia del mondo.