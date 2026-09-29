SANTA FIORA. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Santa Fiora lo “Svuota tutto”, l’iniziativa di raccolta straordinaria che l’Amministrazione comunale promuove, in collaborazione con Sei Toscana, per facilitare il corretto conferimento di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici da parte dei cittadini.

Giovedì 1° ottobre, in via Fratelli Rosselli, nella zona industriale di Fontespilli, lungo la provinciale, sarà allestita una Stazione Ecologica Itinerante per le utenze domestiche Tari del Comune di Santa Fiora, che potranno conferire gratuitamente mobili, elettrodomestici non funzionanti e altre tipologie di rifiuti che non devono e non possono essere conferite al cassonetto stradale.

È possibile smaltire mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, PC, tablet, frigoriferi, lavatrici, TV, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio.

La postazione, destinata esclusivamente alle utenze domestiche, sarà attiva la mattina dalle ore 9.00 alle 13.00. Per accedere al servizio occorrerà presentare il Codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0564 965327, il Numero Verde di Sei Toscana 800.127484 o consultare il sito www.seitoscana.it.