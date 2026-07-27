MONTEMASSI – Si parte sabato 1° agosto in piazza S. Andrea sotto il castello di Montemassi. La IX° edizione di “Lirica sotto il castello” dal titolo “Passione e tormento nell’opera” inizia alle 21:00 con il galà musicale che vedrà impegnati tre artisti di grande spessore. Daniela Scandiuzzi mezzosoprano, Simona Parra, soprano e Andrea Tobia al pianoforte.

Presenta la serata arricchendola di aneddoti e curiosità Franco Bon insieme alla direzione artistica di Simona Parra.

I posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando, nelle ore serali, o inviando messaggio whatsapp al numero 3716925467.

Il biglietto è di euro 15. Riduzione per i soci Arci: 13 euro .

L’evento è realizzato collaborazione con Arci Montemassi ed il patrocinio del Comune di Roccastrada.