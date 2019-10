Torna l’Argentario fishing cup: due giorni di pesca in mare

MONTE ARGENTARIO – Torna l’Argentario fishing cup, gara organizzata dall’Asd pescatori di Porto Santo Stefano. Gara alla sua terza edizione, patrocinata dal Comune di Monte Argentario nei giorni del 12-13 ottobre.

Gara a traina col vivo mirata principalmente ai dentici e le ricciole, l’esca è libera ma obbligatoriamente naturale, nelle notti antecedenti l’evento di mare gli equipaggi escono con le loro imbarcazioni per catturare i calamari, esca principe per questa tecnica. Il campo gara si estende nel perimetro acqueo di Monte Argentario da Punta Madonnella a Cala Piazzoni. Molti gli equipaggi e le barche partecipanti sia locali che provenienti anche da altre regioni.

Verranno premiati a peso di catture il 1°, 2°, 3° e 4° equipaggio classificato, più premio per il pesce più grande e premio “grande slam”, tris di pesci diversi contemplati nel regolamento, pescati nello stesso giorno. Artemare Club premierà le pescatrici partecipanti con un bojoux marinaro da indossare a ricordo della gara e con un bigliettino con la citazione di Groucho Marx “Sai qual è la parola più pericolosa per il pesce e per l’uomo? Amo! ”.