Torna l’Amiata piano festival: quattro giorni di grande musica

CINIGIANO – La pandemia ancora in corso e le incertezze delle prime riaperture non consentono di confermare nella sua totalità per il 2020 il ricchissimo calendario di eventi d’alto profilo già programmati per fine maggio. La decisione del direttore artistico Maurizio Baglini e della Fondazione Bertarelli è stata sofferta e non facile, ma ha prevalso su ogni altra considerazione la necessità di tutelare in primis la salute dell’affezionato pubblico e dei grandi artisti internazionali coinvolti nel progetto.

Ma gli impegni presi non verranno cancellati, bensì spostati per intero sul 2021, a dimostrazione della limpida volontà di mecenatismo illuminato e concretamente fattivo che ha caratterizzato da sempre l’intervento culturale sul territorio della Fondazione, del suo presidente Maria Iris Bertarelli e del vicepresidente Claudio Tipa.

Per l’anno in corso Fondazione Bertarelli e Amiata Piano Festival stanno lavorando di comune accordo per salvare l’appuntamento Dionisus, di consuetudine previsto a fine agosto, e i concerti natalizi di dicembre, o confermando il progetto originario o con un nuovo programma artistico modellato sulle esigenze sanitarie dettate dalle autorità preposte.

Considerata la particolare logistica del Forum Fondazione Bertarelli, nella località di Poggi del Sasso, e del contesto vitivinicolo in cui il Festival è nato e si sviluppato negli anni, è ipotizzabile che solo nella seconda metà di giugno sarà possibile confermare il nuovo programma del ’20 o la definitiva rinuncia alle attività concertistiche per l’anno in corso.

Di seguito il programma artistico del ’20, che slitterà al ’21, tranne gli appuntamenti DIONISUS e CONCERTI DI NATALE, al momento confermati:

IX BEETHOVEN/LISZT PER PIANO E NON SOLO

Maurizio Baglini pianoforte

Solisti dell’Accademia Verdiana (Arianna Cimolin soprano, Luana Grieco mezzosoprano, Manuel Rodríguez tenore, Cesare Kwon baritono)

Beethoven/Liszt (Sinfonia n. 9 op. 125 “Corale”, versione per pianoforte, voci soliste e coro)

BEETHOVEN&ROTA: EROICA E ALTRI MONDI

Filarmonica Toscanini diretta da Sesto Quatrini

con la partecipazione di Silvia Chiesa violoncello

Beethoven (Ouverture “Egmont” op. 84, Sinfonia n. 3 op. 55 “Eroica”), Rota (Concerto per violoncello e orchestra n. 1 in si minore)

BEETHOVEN&CANOVA: ARTE TRIDIMENSIONALE

Conferenza concerto con Giuseppe Fausto Modugno, pianoforte, e Philippe Daverio, storico dell’arte

VIAGGIO AMERICANO PER CINQUE TASTIERE

Emanuele Arciuli pianoforte, pianoforte elettrico, clavicembalo, pianoforte preparato, toy piano

J. Adams, Cage, Corea, P. Glass e altri

BACH E MOZART: SERENATE ITALIANE

Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano

con la partecipazione di Maurizio Baglini pianoforte

J. S. Bach / A. Piovano (Concerto Italiano BWV 971, trascrizione per pianoforte e archi), W. A. Mozart (Concerto per pianoforte e orchestra in la maggiore K. 414, Serenata n. 13 per archi in sol maggiore “Eine kleine Nachtmusik” K. 525), Respighi (Antiche danze ed arie per liuto, III suite (sec. XVI e XVIII) – libera trascrizione per orchestra d’archi)

ORGANO&PIANOFORTE: UN INSOLITO INCONTRO

Adriano Falcioni organo; Mariangela Vacatello pianoforte

J. S. Bach (Passacaglia per organo in do minore BWV 582), Liszt (Studi d’esecuzione trascendentale per pianoforte S. 139: n. 11 “Harmonies du soir”, n. 10 “Allegro agitato molto”), Reger (Fantasia per organo sul corale “Hallelujah! Gott zu loben, bleibe meine Seelenfreud’!” op. 52 n. 3), Duruflé (Scherzo per organo op. 2), Ligeti (Musica ricercata), Escaich (Choral’s Dream per organo e pianoforte)

FOLÍAS & ROMANESCAS

HESPÈRION XXI

Jordi Savall, Viole de gambe basse à 7 cordes de Barak Norman, Londres 1697

Xavier Díaz-Latorre, Guitare et Théorbe

SENTIERI SELVAGGI, CAMERA CON CAFFÈ!

Sentieri Selvaggi Ensemble diretto da Carlo Boccadoro

Andres (“Checkered Shade” per flauto, clarinetto, violino, violoncello, percussione e pianoforte – prima italiana), Torke (“Spoon Bread” per violino e pianoforte – prima italiana), Boccadoro (“Calligramme pour M.P.” per clarinetto, arpa e percussione), Testoni (Scherzino per flauto, clarinetto e arpa), Nyman (“Love Always Counts” per flauto, clarinetto, vibrafono, pianoforte, violino e violoncello), Jeffes(“Music from the Penguin Cafe”)

ARPA&GLASSHARMONICA: WUNDERKAMMER MUSIK

Pauline Haas arpa; Thomas Bloch glassharmonica

von Holt Sombach (Adagio), Renié (Pezzo sinfonico per arpa), K. L. Röllig (Kleine Tonstücke per glassharmonica), T. Bloch (Adagio K. 1418 per glassharmonica), W. A. Mozart (Adagio e Rondò K. 617), J. A. P. Schulz (Largo per glassharmonica), C. M. von Weber (Adagio e Rondò J. 115), G. Pierné (Improvviso-Capriccio per arpa), Rota (“O Venezia, Venaga, Venusia” dal film “Il Casanova di Federico Fellini”, 1976), Donizetti (Fantasia su “Lucia di Lammermoor”), Haas (Iguales al nacer)

DIONISUS – da giovedì 27 a domenica 30 agosto 2020

ARCHI IN TRE DIMENSIONI

Nuovo Trio Italiano d’Archi

con la partecipazione di Maurizio Baglini pianoforte

Beethoven (Serenata per violino, viola e violoncello in re maggiore op. 8), Schnittke (Trio per archi), G. Mahler (Quartetto per pianoforte e archi in la minore)

CORALITÀ SACRA: PUREZZA ASSOLUTA!

LiberaVox Ensemble diretto da Luigi Taglioni

Giovanni Pierluigi da Palestrina

BEETHOVEN: SINFONIE AL PIANOFORTE

Louis Lortie pianoforte

con tre allievi della Chapelle Reine Élisabeth di Bruxelles

Beethoven/Liszt (Sinfonie n. 1 op. 21, n. 3 op. 55 “Eroica”, n. 5 op. 67, n. 7 op. 92)

VIRTUOSISMO ITALIANO! PER “FARULLI 100”

Orchestra della Toscana diretta da Alessandro Cadario

con la partecipazione di Silvia Chiesa violoncello; Maurizio Baglini pianoforte

Saint-Saëns (Concerto per violoncello e orchestra n. 1 op. 33, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op. 22), Mendelssohn Bartholdy (Sinfonia n. 4 op. 90 “Italiana”)

CONCERTI DI NATALE – Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre

SHEHERAZADE, VOCE DELLE MILLE E 1 NOTTE

Paola Pitagora voce recitante; Marco Sollini, Salvatore Barbatano pianoforte a 4 mani

Rimsky-Korsakov (Sheherazade, suite sinfonica op. 35, trascrizione per pianoforte a 4 mani dell’autore)

BEETHOVEN: CAMERA PER 3 E PER 7

Maurizio Baglini pianoforte; Gabriele Pieranunzi violino; Francesco Fiore viola; Silvia Chiesa violoncello; Alberto Bocini contrabbasso; Corrado Giuffredi clarinetto; Paolo Carlini fagotto; Guido Corti corno

Beethoven (Trio per pianoforte, clarinetto e violoncello in mi bemolle maggiore op. 38, Settimino per archi e fiati in mi bemolle maggiore op. 20)

I concerti di Amiata Piano Festival vengono trasmessi da RadioRai3 e una selezione di essi viene annualmente pubblicata in tutto il mondo da DECCA.