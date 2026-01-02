FOLLONICA – Non si sono ancora concluse le iniziative natalizie della Croce Rossa Italiana – Comitato di Follonica. Dopo la presenza in numerosi eventi natalizi della città, dal 7 dicembre fino ai primi giorni del nuovo anno con il tradizionale Tuffo di Capodanno, il comitato si prepara a chiudere ufficialmente le attività delle festività con un appuntamento molto atteso.

Martedì 6 gennaio, alle ore 15.30, presso La Fonderia 1, si svolgerà la Tombolata della Befana della Cri, un evento che da alcuni anni è diventato una piacevole tradizione per la comunità follonichese. Un’occasione di festa pensata per grandi e piccoli, che potranno giocare insieme a tombola e tentare la fortuna per vincere numerosi premi.

Durante il pomeriggio non mancheranno musica e intrattenimento con Mauro Calamassi, che con la sua animazione renderà l’atmosfera ancora più allegra e coinvolgente.

La Croce Rossa di Follinica invita tutta la cittadinanza a partecipare per condividere un momento di svago, socialità e solidarietà, salutando insieme il periodo natalizio.

L’appuntamento è quindi per martedì 6 gennaio, per una tombola all’insegna del divertimento e dello stare insieme.