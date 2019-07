Torna la “Shopping night”: negozi aperti e eventi per le vie del centro di Grosseto

GROSSETO – Sarà festa nel centro storico di Grosseto per il primo giorno dei saldi. Sabato prossimo 6 luglio torna la “Shopping night” con negozi aperti nel dopocena, per fare ottimi acquisti fino a mezzanotte. L’iniziativa fa parte de “Il centro dell’estate – shopping, art, fun & food”, il ricco calendario di eventi estivi realizzato dal Centro commerciale Naturale Centro Storico Grosseto con la coorganizzazione del Comune capoluogo e la collaborazione di Conad e Confcommercio. Le vetrine a cielo aperto saranno la novità di quest’anno.

“Per questa edizione della Shopping Night – spiegano dal Ccn –, i negozianti hanno deciso di puntare l’attenzione su quello che è il valore aggiunto di un centro commerciale naturale, e cioè il suggestivo scenario urbano, realizzando delle vetrine a cielo aperto davanti ai loro negozi per regalare un’esperienza di acquisto più coinvolgente e spettacolare”.

“Sottolineare con un evento di spicco l’inizio dei saldi – dicono da Confcommercio –, che a nostro avviso andrebbero fatti realmente a fine stagione e non all’inizio, significa promuovere la grande offerta dei negozi del centro storico, anche agli occhi dei turisti che stanno trascorrendo le loro vacanze sul territorio, e dimostrare che Grosseto è una città viva e da vivere anche d’estate”.

In programma non solo lo shopping, ma anche iniziative culturali. E’ infatti previsto un percorso narrato all’imperdibile mostra “Oltre il Duomo” e l’apertura straordinaria fino alle 23 del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma. Per info su costi e prenotazioni rivolgersi al MAAM 0564-488752.

Tra le iniziative musicali: si segnala al Wooden Beer Shop di via dell’Unione la performance di Federico Pifferi Dj Set.

“Siamo certi che anche quest’anno La notte dello Shopping si confermerà un evento di successo in termini di affluenza e gradimento: le offerte e le promozioni dei nostri commercianti sono davvero molto competitive e la partecipazione massiccia dei negozianti all’apertura serale renderà il dopo cena di sabato una bella festa di avvio della stagione dei saldi – continua Enrico Collura, presidente del Ccn di Grosseto -. L’entusiasmo nell’associazione è palpabile perché, dopo la buona riuscita del primo appuntamento con ‘La notte del Gusto’ abbiamo assistito ad almeno altri due grandi eventi che hanno coinvolto il centro: l’accensione della nuova illuminazione delle Mura e l’inaugurazione della Biblioteca Chelliana. Sono tutti motivi per essere felici, positivi e per vivere con un sorriso in più quest’estate, in attesa dei nostri prossimi eventi e di tutte le altre manifestazioni in programma, come le serate di intrattenimento al Cassero o l’inaugurazione a settembre del Museo Luzzetti. Quest’anno più che mai Grosseto è davvero il centro dell’estate”.