POMONTE – La Maremma si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate. Dal 17 al 19 luglio, nella frazione di Pomonte, Comune di Scansano, arriva la “Sbraciata del Buttero”.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Pomonte in collaborazione con il Comune di Scansano, con la Cooperativa Agricola Pomonte, con “I Butteri della Fattoria di Pomonte” e con “I Cavalieri di Pomonte”. Tre giorni dedicati alla convivialità, alla musica e alla riscoperta delle radici maremmane, in un contesto che unisce la comunità locale e i numerosi visitatori che ogni anno scelgono Pomonte per trascorrere una serata all’insegna della tradizione.

“La Sbraciata del Buttero è uno degli eventi più rappresentativi della nostra comunità – afferma la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi – e rappresenta il legame profondo che unisce Pomonte e l’intero territorio di Scansano alla propria storia, fatta di fatica, rispetto per la terra e passione per i cavalli. Questa sagra non è solo un’occasione per stare insieme e gustare i prodotti tipici della nostra Maremma, ma è anche un importante momento di promozione turistica e culturale”.

Il programma della festa

La manifestazione prenderà il via ogni sera alle ore 19.30 con l’apertura del ristorante. Al centro del menu, come da tradizione, ci saranno le specialità della cucina maremmana e la “sbraciata”, piatto simbolo della festa che richiama il nome stesso dell’evento e che rappresenta un omaggio al lavoro duro e genuino dei butteri.

A seguire, alle ore 22 di venerdì, sabato e domenica, andrà in scena il momento più atteso: lo spettacolo equestre con I Butteri della Fattoria di Pomonte e I Cavalieri di Pomonte. Uno show che rievoca le abilità equestri, la gestione del bestiame e i gesti quotidiani di chi ha fatto della Maremma la propria casa e il proprio lavoro.

Tra l’altro le varie associazioni hanno vinto anche diversi riconoscimenti partecipando a varie fiere, tra le quali la Fiera dei Cavalli di Verona. La serata proseguirà poi con il piano bar tutte le sere, per chiudere in musica e balli, in un clima di festa che coinvolge grandi e piccoli.