SAN DONATO – Tutto pronto per la 27esima Sagra della Panzanella, in programma da venerdì 10 a domenica 19 luglio all’impianto sportivo di San Donato, nel comune di Orbetello.
L’appuntamento, organizzato dall’Asd Academy Maremma, celebra uno dei piatti più amati della tradizione contadina toscana e da quasi trent’anni richiama nella frazione appassionati e buongustai da tutta la Maremma.
Dieci serate all’insegna della tradizione
La sagra accompagnerà il cuore dell’estate con dieci serate consecutive: lo stand gastronomico aprirà ogni sera alle 19.30, con la panzanella protagonista assoluta della tavola. Un’occasione per gustare la semplicità dei sapori di una ricetta povera per ingredienti ma ricca di storia, nata dalla tradizione contadina e diventata simbolo dell’estate toscana.