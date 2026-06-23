RIBOLLA. Cinque serate di musica live, cucina piccante e divertimento per festeggiare un traguardo importante: la Sagra del Peperoncino di Ribolla taglia il traguardo della decima edizione. L’appuntamento è fissato per il 26, 27 e 28 giugno e il 4 e 5 luglio, sempre a partire dalle 19 con gli stand gastronomici e il cocktail bar, mentre gli spettacoli prendono il via alle 21.

Il programma degli spettacoli

Venerdì 26 giugno aprono le danze i Siamo chi siamo, cover band di Ligabue. Sabato 27 è la volta de Gli Skapaccioni e The Music Crew Band. Domenica 28 giugno sale sul palco Jovasafari, tribute band di Jovanotti. Si riparte sabato 4 luglio con 21 Grammi e si chiude domenica 5 luglio con Bresciani.

Il contest e la solidarietà

A chiudere la manifestazione, domenica 5 luglio, anche il primo contest di lingua infuocata, che metterà alla prova i palati più coraggiosi. Tutto il ricavato della sagra andrà a sostenere i progetti di Avrai Odv a favore degli animali bisognosi. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Roccastrada ed è classificata come eco sagra.

L’ingresso è libero.