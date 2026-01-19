GROSSETO – Torna l’appuntamento con Montanaria, la rassegna dedicata al cinema di montagna promossa da Cai Grosseto e Clorofilla. Domani, martedì 20 gennaio alle 21 al bar libreria Qb di piazza Pacciardi a Grosseto è in programma la proiezione di “Beyond” di Alex Bellini e Francesco Clerici, presentato in anteprima al Festival di Trento.

“Beyond” è il racconto di un viaggio difficile e intenso sul più grande ghiacciaio d’Europa, il Vatnajökull, in Islanda compiuto nel 2017. Nel gennaio 2025 Alex Bellini decide di fare ritorno nei luoghi della missione che lo aveva visto protagonista otto anni prima. Ne emerge un viaggio intimo e potente che intreccia esplorazione e consapevolezza, portando lo sguardo oltre la sfida fisica per abbracciare un messaggio più ampio e universale. “Beyond” è una riflessione sul concetto di limite, sulla rinuncia, sulla perseveranza e sul legame profondo tra l’essere umano e la natura.

Alex Bellini è esploratore, divulgatore ambientale, recordman e speaker.

Nato ad Aprica (Sondrio) nel 1978, dalle montagne impara la sua prima lezione: aggrapparsi alla roccia e tenere duro. Questo lo porta negli ambienti più ostili della Terra a compiere imprese straordinarie: dalla maratona di 250 km nel Sahara (2000) all’attraversamento dell’Alaska in slitta; da solo in barca a remi, poi, ha attraversato l’Oceano Atlantico (2005) e l’Oceano Pacifico (2008). Successivamente ha percorso a piedi il Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d’Europa, per documentarne lo stato di salute che è l’impresa raccontata nel documentario “Beyond”.

Nel 2019 ha avviato il progetto 10 Rivers 1 Ocean, grazie al quale naviga, su zattere costruite con materiali di risulta, i dieci fiumi più inquinati di plastica al mondo.

Clorofilla è realizzato da Legambiente Festambiente Aps con Kansassiti, Mam Mediateca Digitale della Maremma, Clan, Giardino degli Arcieri, Storie di cinema, Cai Grosseto, Arci, Qb. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale CInema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell’Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione Cr Firenze.