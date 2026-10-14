RIBOLLA – Torna a Ribolla “A veglia col Vernacolo”. L’edizione 2026 della fortunata rassegna organizzata dalla Compagnia dell’Anello prevede sei serate all’insegna della “commedia in toscano”.

Sul palco del locale teatro, a partire da sabato 17 ottobre fino al 19 dicembre, si alterneranno compagnie amatoriali provenienti dalla Maremma e dalle province vicine. Tutti gli spettacoli sono previsti alle ore 21.

Il 17 ottobre inaugurerà la manifestazione la Compagnia “I bischeri di padule” con “La Sorpresa…… Maremma che storie”.

Il 31 ottobre sarà la volta della Compagnia “Spazio Scenico” con “Un cappello pieno di Bugie”.

Il 14 novembre la compagnia “Quarta Parete” con “La Pillola”, seguirà il 28 novembre la Compagnia “Li Bindoli” con “Un carro di Veleno”.

Il 12 dicembre avremo la compagnia “Accademia dei Rintronati di Quartaia” con “Chi trova un amico..”, mentre il 19 dicembre chiuderà la rassegna la “Compagnia dell’Anello” con “L’ammazzamariti”.

La rassegna sarà patrocinata dal Comune di Roccastrada e dall’Unione Italiana Teatro Libero, con il contributo della Fondazione CR Firenze.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova edizione e della partecipazione delle compagnie – afferma il presidente della Compagnia dell’Anello Stefano Gorelli. Nel corso degli anni abbiamo avuto una importante risposta da parte del pubblico e questo ci spinge a far crescere sempre di più la nostra rassegna, che va a tutelare quel vernacolo toscano che è importante salvaguardare, ma che dà valore anche alla tradizione del teatro amatoriale che tanta importanza riveste nel mondo della cultura.

Ci fa piacere di aver avuto anche quest’anno una risposta importante da compagnie che vengono da fuori provincia, sintomo che quella passione per questa arte che caratterizza Ribolla non solo è nota, ma anche attrattiva per chi opera in Toscana. Ringraziamo la Fondazione CR Firenze per l’importante contributo che anche quest’anno ci ha erogato”.

Con il ricavato dei biglietti, dal costo di 8 euro, e degli abbonamenti, il cui prezzo è 40 euro (35 euro per i soci Auser), la Compagnia dell’Anello finanzierà interventi a favore del paese di Ribolla.

Per la prevendita e le prenotazioni è possibile rivolgersi all’Auser di Ribolla o chiamando lo 0564-578150, per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3471177230.