GROSSETO – Sabato 26 settembre, dalle 18 a mezzanotte, torna la Notte visibile della cultura, appuntamento centrale della Città visibile 2026, la manifestazione organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto e realizzata con il contributo di Fondazione Cr Firenze. Un’intera serata dedicata agli anni ’90 con 37 appuntamenti a ingresso gratuito che coinvolgeranno piazze, strade, musei, gallerie e spazi culturali del centro storico.

Il programma e gli eventi

Si parte alle 18 in piazza Baccarini con l’Info point e la distribuzione dei Passaporti dell’arte, accompagnata dall’esibizione della Filarmonica. Nella stessa piazza saranno esposte le opere di alcuni artisti locali, mentre dalle 19 suoneranno i Radiolinas. Al Maam, alle 19 e alle 22, l’associazione culturale Polis proporrà i monologhi teatrali “Vita meravigliosa degli anni 90”. Dalle 18 l’apertura straordinaria della Galleria d’arte Ticci.

Dalle 18 al Chiasso delle Monache Elena Guerrini sarà protagonista di “Pinkabestia, London 1990”, performance per uno spettatore alla volta. In via Vinzaglio sarà visitabile “Memoria fotografica, cronaca anni 90”, a cura dell’Archivio Bf; dalle 19 in piazzetta Bruno Dominici suonerà il duo Midare, formato da C. Fucci e C. Martinelli. Dalle 18 la Galleria Eventi ospiterà la collettiva “Cronache future”, mentre al Chiasso degli Zuavi, alle 21 e alle 23, Confine Zero presenterà il reading “Com’era bella la mia miniera”.

Alle 21.30 nella sede della Pro Loco Giacomo Moscato e Luca Pirozzi riproporranno “E pensare che c’era il pensiero” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Dalle 21 festa di fine stagione al Giardino degli arcieri. Al Polo Le Clarisse, sempre dalle 21, Andrea Bastogi firmerà il visual dj set “Free at last – Il funerale più gioioso della storia”, dedicato a Nelson Mandela, mentre nella Chiesa dei Bigi si esibirà il Coro Unitre diretto da Matteo Ronzini.

Dalle 21 al Wooden Beer Shop musica elettronica con il trio Sheep Say Goodbye. Alla Galleria U36, dalle 18, “Instant Mania”, mostra dedicata alla fotografia istantanea, seguita alle 21.30 dal “Laboratorio Emulsion Lift”. Dalle 18 alla Bottega d’arte Patrizia Pellegrini curerà i laboratori “Lascia un segno!”, mentre alle 21 in piazza della Palma suoneranno i Soul Drops Duo.

Il Giardino del Museo di storia naturale ospiterà alle 19 “Le avventure di TestaMela”, spettacolo per bambini prodotto da Officine Meraki, di F. Dendi e M. Nuti, in collaborazione con Spazio teatrale Allincontro; dalle 21 nello stesso museo “Maremma pro natura”, con proiezioni di fotografie naturalistiche. Da Porta Vecchia partiranno alle 18.30, 19.30, 21 e 22.15 quattro visite guidate alla Grosseto meno conosciuta. Dalle 21 all’Irish Soul Pub “Back to the 90s”, con il live dei Desertation e il dj set di Francesco Carlini.

Dalle 18 il Palazzo della Provincia ospiterà “Le ultime miniere di Maremma”, con le fotografie del 1990-1991 di Carlo Bonazza. In piazza Dante sarà allestita “Percorsi”, mostra degli studenti del Liceo artistico serale a cura di Marta Paolini, mentre dalle 21 andrà in scena “Donne di Toscana in canto”.

Dalle 21 in Cattedrale la Corale Puccini proporrà “Dall’antico il moderno”; alle 21.30 piazza Duomo ospiterà lo spettacolo di luci a cura di Cantiere 4. Apertura straordinaria del Teatro degli Industri con musiche anni ’90 e, dalle 21.30, rock in piazza San Michele con i Never Wings. Dalle 18 alla Galleria Pascucci sarà visitabile la mostra dedicata ai 50 anni dalla prima edizione della Primavera Maremmana; in piazza Socci concerto pop-rock dei Quota 100.

Alla Sala Eden la serata sarà dedicata al tango con “Flores de Tango”. Dalle 18 alle 20 è in programma lo stage “La cultura del Tango” con Alicia Mabel Vaccarini; alle 20 spazio alla Cena anni ’90, con menù fisso a 25 euro e prenotazione al 327 3945254. Dalle 21 prenderà il via la milonga con musica dal vivo con il Duo Xavier Salinsky.

All’Archivio di Stato, dalle 18.30 alle 21.30, sarà presentato il progetto di digitalizzazione e restauro dei disegni dell’Archivio Cosimini, seguito dalle visite guidate alla mostra. Dalle 18 in via Agostino Bertani, 25 artisti esporranno cento opere con Agaf e Valeria Viva proporrà la performance musicale e poetica “Frammenti d’autore”. Dalle 21 alla Libreria delle Ragazze saranno proiettate le interviste alle fondatrici della libreria, realizzate dalle ragazze del collettivo Women Talking. A seguire, letture di poesie e testi dedicati all’ecofemminismo. Dalle 21 in piazzetta Monte dei Paschi concerto degli Interstellar Fusion.

Per tutta la notte, dalle 18 alle 24, i musei cittadini saranno aperti gratuitamente e anche i negozi del centro commerciale naturale Centriamo Grosseto allestiranno i loro spazi con ricordi degli anni ‘90. Torna anche il Passaporto dell’arte. Potrà essere ritirato gratuitamente all’Info Point di piazza Baccarini dalle 18 e dovrà essere completato raccogliendo quattro timbri: quelli del Museo archeologico e d’arte della Maremma, del Polo Le Clarisse, del Museo di storia naturale e del Palazzo della Provincia. Il Passaporto completo dovrà essere riconsegnato all’Info Point entro la mezzanotte del 26 settembre.

Tutti i Passaporti completati parteciperanno all’estrazione pubblica in programma martedì 6 ottobre alle 18 al Polo Culturale Le Clarisse. In palio un corso base di nove mesi, con strumento a scelta, all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”. Il secondo premio comprende un carnet di tre biglietti per la stagione teatrale 2026/2027 del Comune di Grosseto e due tessere associative annuali alla Fondazione Grosseto Cultura; il terzo un carnet di un biglietto per la stagione teatrale e due tessere associative annuali alla Fondazione Grosseto Cultura.