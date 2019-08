Torna la Mostra dell’Artigianato per le vie del borgo: sei giorni di festa a Sorano

SORANO – Al via la 39esima Mostra dell’artigianato di Orano “Viaggio nelle eccellenze del territorio”. La manifestazione si terrà a Sorano dal 13 al 18 agosto dalle 11 alle 23. Tra le altre cose, alla Mostra dell’Artigianato potete trovare artisti, modernariato, laboratori, prodotti locali a km0, animazione, spettacoli. Di seguito il programma di questa edizione.

Programma Mostra dell’Artigianato 2019

Martedì 13 Agosto:

Inaugurazione della XXXIX edizione della Mostra dell’Artigianato

– ore 18.00: Visita alla mostra con il Corteo storico di Castell’Ottieri e i Tamburini di Pitigliano

– ore 21.30: Piazza Busatti – Giullari e Giullarini Spettacoli di giocoleria per grandi e piccoli

Mercoledì 14 Agosto:

– Ore 18.00: presso Piazza Busatti – “SoranoAmbienteArte” Performance di Pittura Collettiva – Laboratorio di Leonardo Leonardi e Silvana Maltese

– Ore 21.00: Piazza Busatti Damiani Guitar Show 2^ edizione. Si alterneranno sul palco musicisti endorser della “Custom Guitar Factory” di Paolo Damiani

Giovedì 15 Agosto:

– Ore 11.30: Santa Messa Solenne in Collegiata – Solennità dell’Assunzione della Vergine Maria al cielo

– Ore 18.00: P.zza Busatti – Concerto della Filarmonica “G. Verdi” di Sorano

– Ore 20.00: TOMBOLA

– Ore 21.00: Piazza Busatti – “I Nuovi Orizzonti”

– Ore 22.00: Piazza del Poio – “Carosello Napoletano” Canzoni neomelodiche napoletane e non.

Venerdì 16 Agosto:

– Ore 9.00: Festa in Onore di San Rocco – Passeggiata lungo la via cava e santa messa presso l’omonima chiesina a seguire convivio a cura della Pro loco soranese

– Dalle ore 11 alle ore 18: “L’anima delle pietre” Laboratorio Creativo a cura di Mauro Marri

– Ore 18.00: 50^ edizione della Marcialonga Sovana/Sorano

– Ore 21.30: “Daje Gas Trio” Musica Parodiata Leggera Italiana

– Ore 22.00: Piazza del Poio – “Sunday” Acoustic Duo

Sabato 17 Agosto:

– Ore 10.30: Piazzetta Vanni – “Piccole Comunità, Piccole Eccellenze” Laboratorio creativo a cura dell’Associazione “Onlus Familia”

– Ore 18.00: Laboratorio Artigianale di Carta Marmorizzata a cura del Maestro Leonardo Turolo

– Ore 18.00: Celebrazione S. Messa in onore di S. Felicissima, co-patrona di Sorano

– Ore 21.30: Piazza Busatti – “I Grafica” in concerto – Presentazione dell’album “Un Mondo D’Amore” a favore del loro Progetto “Grafica for Africa”

Domenica 18 Agosto:

– Ore 18.00: Piazza Busatti – Estrazione Premi Passaporto dell’artigianato

– Ore 21.30: Piazza del Poio – “Acoustic Duo”, Musica Live

– Ore 22.30: “Fuoco Drago Nero” Spettacolo di grande impatto visivo, con coreografie di teatro danza, di arti marziali e di fuoco lungo le vie dal paese con chiusura in piazza Busatti

Tutti i giorni esibizioni di artigianato artistico lungo il percorso Mostra.

– Piazzetta Selvi (Arco del Ferrini) con Clio Fiore e l’arte della fusione a cera persa.

– Via Selvi Laboratorio di restauro della ceramica rinascimentale a cura del Prof. Giuliano Ugolini

– Piazzetta della Chiesa lavorazioni artistiche in fili di ottone, rame e alluminio con Sandro Bruma.

Decorazioni e ghirlande per la casa in fiori veri ed essiccati di Fernanda Tomaello presso il Fondo Psi, in Via Roma.

– Piazzetta Vanni Ricami di Rosanna Bartolini, Impagliature di Fabrizio Perini, lavorazione del Bambù di Salvatore Zaniello.

– Piazzetta del Poio lavorazione artistica di ceramica al tornio con il Maestro Ives Brodà.

– 14/15/16/17 Agosto presso la terrazza del Masso Leopoldino “Risveglio con lo Yoga: Respiriamo e diventiamo consapevoli del nostro corpo” a cura dell’Associazione Artemisia.

Estate Culturale Soranese:

– Vincenzo Cottinelli “L’invenzione della Quercia” Esperimento fotografico in Maremma Toscana su pellicola in Bianco e Nero – presso il Cortilone di Sorano – 31.08/04.09

– “Mater Materiae” Sculture degli allievi di Federico della Bina dal laboratorio di Mara Funghi – presso il Mastio della Fortezza Orsini dal 25.08 al 15.09

– Leonardo Leonardi “Calamitante Tufo” Personale dell’Artista – presso la Ex Sinagoga in Via Selvi – 24.08/08.09

– “Un cuore di tufo” Serata di aneddoti, ricordi e quant’altro con proiezione del DVD omonimo – presso Piazzetta Nardi (Borgo) – 19 Agosto, h. 21.30

– “Sorano da scoprire” 20 e 23 Agosto – Visite accompagnate della Sorano nascosta, a cura della Proloco Sorano. Partenza h. 21.30 presso i Locali della Sagra. Al termine Degustazione di prodotti tipici.

Programma Religioso:

– 10 Agosto, h. 18.00, presso la Chiesina del Borgo (Madonna del Buonconsiglio) sarà celebrata la S. Messa

– 14 Agosto, h. 21.00, presso Piazza Martiri di Via Fani (zona nuova di Sorano), sarà celebrata la S. Messa dell’Assunta con Processione

– 15 Agosto, h. 11.30, presso la Collegiata di S. Nicola, sarà celebrata la S. Messa in onore della Santa Vergine