CASTELL’OTTIERI – Castell’Ottieri (Sorano) si prepara ad accogliere una nuova edizione del “Banchetto alla Corte degli Ottieri”, un evento di grande portata che si terrà l’8 agosto 2026.

Come ogni anno, il piccolo borgo si anima con un’affascinante rievocazione storica, questa volta dedicata al Battesimo a corte, promettendo di trasportare i visitatori indietro nel tempo e offrendo un’esperienza indimenticabile.

L’appuntamento è fissato alle 18.30 per la visita guidata del borgo di Castell’Ottieri, a cui seguirà il suggestivo corteo storico, in cui i partecipanti sfileranno con sontuosi costumi dell’epoca.

Le abili mani delle sarte del paese hanno lavorato con maestria per creare costumi autentici, fedeli ai modelli dell’epoca per nobili e popolani. I dettagli accuratamente studiati e curati rendono questa rievocazione unica nel suo genere.

Il corteo storico dell’Associazione Culturale Rinascimento di Pitigliano sarà ospite dell’edizione 2026.

Al termine della rievocazione, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera partecipando a un banchetto in stile medievale nella piazza sulla quale si erge maestosa la Rocca del XII secolo. Il menù, composto da sette deliziose portate, sarà servito su piatti di coccio, donando un tocco autentico all’esperienza culinaria.

Durante il banchetto, gli ospiti saranno intrattenuti da spettacoli circensi (giocoleria, mangiafuoco e danza aerea) con la compagnia SynCircus, spettacoli di danza del ventre con il gruppo Red Moon Caravan e dalla Compagnia Sbandieratori e Musici di Città della Pieve, che renderanno la serata ancora più indimenticabile.

Per coloro che desiderano assistere allo spettacolo senza prendere parte al banchetto, sarà disponibile uno stand gastronomico ben fornito con piatti più contemporanei, friggitoria e panini.

La partecipazione al Banchetto alla Corte degli Ottieri come commensali richiede una prenotazione anticipata. Gli interessati sono invitati a contattare il numero 3381920179 (via telefono o WhatsApp) per garantirsi un posto. Eventuali allergie, regimi o intolleranze alimentari devono essere comunicate anticipatamente.

Il costo della cena è di 40 € per gli adulti e 15 € per i bambini fino a 10 anni.

Per maggiori informazioni, potete seguire le pagine Facebook e Instagram @banchettoallacortedegliottieri.