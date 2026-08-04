ARCIDOSSO – Sabato 8 agosto, alle ore 22, Piazza Cavallotti ospita La Risata del Diavolo, lo storico spettacolo di luci e suoni dedicato alla storia degli Aldobrandeschi.

La rappresentazione accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso immagini, suoni e suggestioni, raccontando la nascita, l’ascesa e il declino della potenza degli Aldobrandeschi, la famiglia che per secoli ha segnato profondamente la storia di Arcidosso e dell’Amiata.

Lo spettacolo viene riproposto nella sua versione originale, recuperando una rappresentazione che appartiene alla memoria culturale del paese e che affonda le proprie radici nella seconda metà del Novecento. La prima edizione de “La Risata del Diavolo”, spettacolo di suoni e luci, risale infatti al 1968.

L’appuntamento è curato da Alberto Procopio e Giulio Morganti, con la collaborazione artistica di Fabio Morganti e il supporto tecnico di Alessandro Morganti.

La cornice del centro storico e del Castello Aldobrandesco accompagnerà una serata dedicata a una pagina importante della storia e dell’identità di Arcidosso, attraverso una formula narrativa che intreccia racconto, immagini e atmosfera.

Al termine dello spettacolo la serata proseguirà con un piccolo buffet nel cortile del Castello.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.