Torna la Fiera di Travale: tre giorni di spettacoli equestri, uscite in bici, mercatini e buon cibo

MONTIERI – Come ogni anno, una delle Fiere zootecniche più antiche della Toscana apre i battenti il 13 settembre a Travale, nel Comune di Montieri, fino al 15 settembre. Un calendario ricchissimo che, unitamente agli spettacoli equestri con i Butteri dell’Alta Maremma, animali da esposizione e macchinari agricoli, quest’anno tende la mano alle attività outdoor più in voga come mountain bike ed e-bike, con presenza di stand dedicati ed un ospite di eccezione come il biker Diego Donadonibus.

Anche per i più piccoli divertimento assicurato con i giri in carrozza ed il luna park. Nei giorni della Fiera mercato, mercatino, esposizioni, mostre e Ristorante all’aperto. L’ingresso è libero.

Ecco il programma completo.

VENERDI’ 13 SETTEMBRE

18.00 Apertura Fiera – Inaugurazione Fiera di Travale 2019

19.30 Durante tutta la durata della Fiera presso lo stand dell’associazione Terra Nostra potrete gustare pani,schiacce e pizze prodotte con farine di grani antichi e carne di bovino maremmano

21.00 Area Fiera – Spettacolo musica le in te ma “Musica Country” a cura del grippo ON THE MEND

SABATO 14 SETTEMBRE

9.00 Area Fiera – Arrivo degli animali, verifiche sanitarie e sistemazione box (cavallo muggese, asino dell’Amiata, chianina, limousine, pecore sarde, cinta senese

10.00 Centro storico – Apertura del mercato dell’artigianato ed esposizioni

10.30 piazza Roma Travale – Dimostrazione manovre BLSD adulti e pediatrico

12.30 Area giardini di Travale – Apertura ristorante della Fiera a cura dell’associazione turistica Travale

14.00 Area spettacoli Fiera – Dimostrazione di antichi mestieri a cura di Associazione trattori d’epoca e attrezzi agricoli maremmani Gincane – prove di destrezza ed esibizione di abilità con motoseghe

15.30 Area spettacoli Fiera – Inizio spettacoli, evoluzioni e giochi equestri eseguiti da “Butteri d’Alta Maremma”,”Spanish Horse Mugello”, Gruppo Equestre San Vincenzo, spettacolo Full Explosion, esibizioni biker a cura di Bike Trial Show

18.00 Piazza Roma Travale – Dimostrazione manovre BLSD adulti e pediatrico

18.30 Area spettacoli Fiera – Dimostrazione di scuola di ballo

19.00 Area giardini di Travale – Cena al ristorante della Fiera a cura dell’Associazione Turistica Travale

21.00 Area spettacoli Fiera – Gran Galà sera le “Sotto le stelle di Travale

22.30 Area spettacoli Fiera – Serata musica le con “La Brutta Copia”

DOMENICA 15 SETTEMBRE

9.00 Horse trekking ed e-bike con guida alla scoperta del corniolo monumentale

9.15 Area spettacoli Fiera – Cooking show a cura di Sandro del Ristorante Ciottolona di Boccheggiano e il Ristorante La Pergola di Radicondoli

10.00 Centro storico – Apertura del mercato dell’artigia nato ed esposizioni

10.30 Sala Polivalente Comunale Travale – Il mangiacultura, 1° edizione del Convegno sulla gastronomia del territorio- : “Dalla cultura della farina al piacere gastronomico” a cura di Sandra Radicchi e Mostra fotografica a cura di Pamela Bralia

12.30 Apertura ristorante della Fiera ai “Giardini di Travale” a cura dell’Associazione Turistica Travale

14.00 Area spettacoli Fiera – Prova di abilità con motoseghe

15.00 Centro storico Travale – Inizio attività itinerante Trucca bimbi per le vie del paese

15.30 Area spettacoli Fiera – Inizio spettacoli, evoluzioni e giochi equestri eseguiti da Butteri d’Alta Maremma,Spanish Horse Mugello, Gruppo Equestre San Vincenzo, spettacolo Full Explosion, esibizioni biker a cura di Bike Trial Show

19.00 Cena al ristorante della Fiera ai “Giardini di Travale” a cura dell’Associazione Turistica Travale

Nei giorni della fiera sarà possibile: effettuare escursioni in carrozza e noleggio/escursioni in e-bike, assistere alle esibizioni del centauro Loretta Minollini, all’esposizione di trattori d’epoca tra cui Landini e Fiat a cura l’Associazione Trattori d’Epoca e Attrezzi Agricoli Maremmani e all’esposizione di animali particolari. Inoltre sarà possibile visitare la Mostra “Ambiente ed attività contadine” e la Mostra Micologica, realizzate dall’ATT.