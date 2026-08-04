BAGNO DI GAVORRANO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate maremmana. Dal 6 al 17 agosto 2025, al Parco Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, va in scena la Festa Maremmana, manifestazione che unisce gastronomia, intrattenimento musicale e convivialità in un contesto immerso nel verde. L’iniziativa propone un ricco calendario di serate pensato per coinvolgere residenti e visitatori, offrendo l’occasione di trascorrere piacevoli serate all’insegna della buona cucina e della musica dal vivo.

Ristorante aperto tutte le sere

Cuore della manifestazione sarà il ristorante, aperto tutte le sere dalle ore 19.30, dove sarà possibile gustare specialità della cucina maremmana. La locandina evidenzia anche un appuntamento speciale: venerdì 7 agosto è in programma la tradizionale cena del cacciucco, proposta su prenotazione. L’ingresso alla festa è gratuito, mentre per la cena è richiesto il pagamento della consumazione.

Un programma musicale per tutte le età

Ad accompagnare le serate sarà un fitto calendario di spettacoli musicali, con artisti e gruppi che si alterneranno sul palco.

Il programma prevede:

6 agosto: Max Paradise;

Max Paradise; 7 agosto: Trio Tamara Band;

Trio Tamara Band; 8 agosto: Lorenzo;

Lorenzo; 9 agosto: Max Paradise;

Max Paradise; 10 agosto: Stefano Domschin Trio;

Stefano Domschin Trio; 11 agosto: Ultima & Company;

Ultima & Company; 12 agosto: Pino Gatti & Duo;

Pino Gatti & Duo; 13 agosto: Merstel & Prospettiva;

Merstel & Prospettiva; 14 agosto: Duo di Cuori;

Duo di Cuori; 16 agosto: Danza Oasis;

Danza Oasis; 17 agosto: Chiara Zanini.

Un cartellone variegato, pensato per offrire ogni sera un’atmosfera diversa e coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Tradizione e socialità nel cuore della Maremma

La Festa Maremmana rappresenta un momento di incontro che valorizza le tradizioni del territorio, proponendo un ambiente familiare dove condividere buon cibo, musica e momenti di svago. L’ambientazione del Parco Casa del Popolo contribuisce a rendere l’evento un punto di riferimento dell’estate locale, capace di richiamare ogni anno numerosi partecipanti.

Per undici serate consecutive, Bagno di Gavorrano si trasformerà così in un luogo di festa, dove la cultura gastronomica maremmana e l’intrattenimento si incontrano per dare vita a un appuntamento che ormai è diventato una consuetudine del calendario estivo del territorio. L’accesso libero consente a tutti di partecipare, mentre il ricco programma musicale e l’offerta del ristorante rendono la manifestazione un’occasione ideale per trascorrere una serata in compagnia, riscoprendo sapori e tradizioni della Maremma.