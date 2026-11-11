MARSILIANA – Dal 13 al 15 e dal 20 al 22 novembre la diciannovesima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco Marsiliana, con il patrocinio del Comune di Manciano

Torna a Marsiliana la “Festa dell’Olio Novo”, giunta alla diciannovesima edizione. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Marsiliana con il patrocinio del Comune di Manciano, si svolgerà nei fine settimana del 13, 14 e 15 e del 20, 21 e 22 novembre, con un programma che affianca alla valorizzazione dell’olio nuovo e dei prodotti del territorio spettacoli musicali, iniziative per bambini e appuntamenti dedicati alle associazioni.

L’area polifunzionale di Marsiliana ospiterà per sei giornate gli stand gastronomici, le degustazioni di prodotti tipici, il mercatino artigianale e gli spettacoli, con spazi al coperto che consentiranno lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo. Non mancheranno le castagne e il vin brulé, che accompagnano tradizionalmente gli appuntamenti autunnali.

«La Festa dell’Olio Novo è un appuntamento che negli anni ha saputo mantenere un legame forte con Marsiliana e con le sue tradizioni – dichiara il sindaco Mirco Morini –. Manifestazioni come questa raccontano anche il lavoro delle associazioni e dei volontari, che dedicano tempo ed energie alla vita delle nostre frazioni. La diciannovesima edizione testimonia la continuità di un impegno che come amministrazione comunale riconosciamo e sosteniamo, perché contribuisce a mantenere vivi i nostri paesi e a valorizzarne le produzioni e l’identità».

«L’olio nuovo è uno dei prodotti che meglio rappresentano il nostro territorio e il lavoro delle aziende agricole – aggiunge l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi –. Questa festa permette di far conoscere le produzioni locali anche a chi arriva da fuori e rappresenta un’opportunità per promuovere Marsiliana e il territorio comunale. Il turismo passa anche attraverso la conoscenza delle tradizioni, della gastronomia e delle persone che custodiscono e tramandano queste attività».

«Dietro una manifestazione che arriva alla diciannovesima edizione c’è un lavoro organizzativo importante – sottolinea il vicesindaco Roberto Bulgarini –. La Pro Loco e i volontari riescono ogni anno a coinvolgere tante realtà del paese, costruendo un programma che si rivolge a tutte le generazioni. A loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale, insieme a quello rivolto alle associazioni e a quanti collaborano alla buona riuscita della festa».

Il primo fine settimana si aprirà venerdì 13 novembre alle 17 con il bar, le castagne e il vin brulé. Alle 19 entrerà in funzione lo stand gastronomico, mentre alle 21 è prevista una serata danzante con l’orchestra Federico Verreschi. Sabato 14 novembre si ripartirà alle 17, con apertura dello stand gastronomico alle 19 e, dalle 21, musica dal vivo con i Free Music Trio, seguita dal dj set di DJ Bellu.

Domenica 15 novembre le attività inizieranno alle 12 con l’apertura del bar e dello stand gastronomico. Alle 15.30 spazio ai bambini con Sabrilla & La Ciacchy, mentre alle 18.30 è previsto l’intrattenimento musicale con Alessio Guidi.

Il secondo fine settimana prenderà il via venerdì 20 novembre, ancora dalle 17, con apertura dello stand gastronomico alle 19 e serata danzante dalle 21 con Emilio & Elena. Sabato 21 novembre, dopo le aperture pomeridiane e serali, la musica sarà affidata a DJ Cappiello, a partire dalle 21.

La giornata conclusiva di domenica 22 novembre inizierà alle 12 con l’apertura degli stand e il raduno con esposizione del Vespa Club Grosseto. Alle 15.30 si terrà “Sfida il maestro – Scacchi per tutti”, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica La Regina della Maremma. Alle 18.30 la musica di Daniele Botti accompagnerà la chiusura della diciannovesima edizione.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Marsiliana in collaborazione con Avis Marsiliana-Valerana Sant’Andrea e il Consorzio Cacciatori Marsiliana, con il patrocinio del Comune di Manciano.