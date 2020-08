Torna la Festa dello sport: piatti tipici maremmani e cena su prenotazione

GROSSETO – Torna in via Lago di Varano, a Grosseto, la Festa dello sport. Dal 21 agosto al 20 settembre tutte i fine settimana, dal venerdì alla domenica, sarà possibile degustare piatti tipici maremmani. Un’occasione per gli amanti dello sport e della nostra cucina.

«L’intera manifestazione – spiega il presidente dell’Asd InvictaSauro, Paolo Brogelli – si svolgerà nel massimo rispetto della normativa anti Covid. L’ apertura del ristorante è fissata per le ore 19,30. La prenotazione è obbligatoria: al numero 320 224 9106».