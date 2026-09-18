MASSA MARITTIMA – Sabato 19 settembre, al parco di Poggio, torna l’atteso appuntamento con la Festa dello sport. Il Comune di Massa Marittima, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni sportive del territorio, promuove questa manifestazione dedicata alla valorizzazione delle associazioni e delle discipline sportive praticate nel territorio comunale, ma anche a incentivare la pratica sportiva a tutte le età, avvicinando adulti e bambini, attraverso la possibilità di fare delle prove gratuite. La festa prosegue domenica 20 settembre con Massa Color, la corsa non agonistica per tutte le età il cui ricavato sarà devoluto all’Agbalt, Associazione Genitori Bambini affetti da Leucemie e Tumori.

«Lo sport rappresenta una risorsa importante per la nostra comunità, non solo per la salute e il benessere, ma anche per la capacità di creare relazioni, trasmettere valori e favorire la partecipazione – dichiara Sara Montemaggi, assessora agli Eventi e allo Sport del Comune di Massa Marittima –. La Festa dello sport e Massa Color sono tutto questo: due occasioni per incontrarsi, conoscere le associazioni del territorio e vivere gli spazi pubblici attraverso tante attività rivolte a tutti. Abbiamo voluto costruire un programma che unisse sport, intrattenimento e socialità, coinvolgendo le tante realtà che animano il nostro territorio. Ringraziamo la Pro Loco, le associazioni sportive e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione».

Il programma

Il programma della Festa dello sport prevede sabato 19 settembre alle ore 15, al parco di Poggio, l’apertura del punto di ristoro della Pro Loco di Massa Marittima e l’inizio delle prove libere degli sport, che proseguiranno fino alle 18, promosse dalle associazioni sportive presenti sul territorio comunale. Un’occasione per sperimentare diverse discipline e conoscere più da vicino le attività proposte.

Dalle ore 17.30 alle 19.30 sono previste le esibizioni della Compagnia Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri Massetani, insieme alle dimostrazioni delle scuole di danza e di ballo. La serata proseguirà alle ore 19 con la musica dal vivo degli Skapaccioni, iniziativa organizzata dalla Consulta dei Giovani. Dalle ore 21.30, il divertimento continua con Dj set di D. Miller. Durante la serata sarà presente anche la Vab con l’Unità Cinofila.

Domenica 20 settembre la festa prosegue al mattino con Massa Color: alle ore 9.30 è previsto il ritiro del kit di gara, alle ore 11 l’inizio della corsa. Il percorso partirà dalla parte alta del paese (zona Poggio) e proseguirà per le vie di Massa Marittima, toccando anche il centro storico e i punti panoramici, per una distanza di circa 4,5 km. La manifestazione è aperta a tutti, grandi e piccini.

L’iscrizione ha un costo di 12 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini dai 5 fino ai 12 anni. È possibile iscriversi inviando un sms o WhatsApp al numero: 3381929949 oppure direttamente la mattina presso il parco di Poggio (è consigliabile comunque la prenotazione). Per tutto il tempo della manifestazione sarà presente un punto ristoro per fare colazione o pranzare. Nel punto di partenza e di arrivo ci sarà la musica con Marco Max Dj. Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto all’associazione Agbalt Odv di Pisa, associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore.

Domenica pomeriggio si terrà il torneo di beneficenza di tennis, padel e volley, “Giochiamo per tutti” con ritrovo alle ore 14. Costo di iscrizione 10 euro a persona. Anche il ricavato del torneo sarà devoluto ad Agbalt Odv.

Per informazioni: Pro Loco Massa Marittima – [email protected] oppure al numero 338 1929949.

Il Comune ringrazia tutte le associazioni che partecipano a questa edizione della Festa dello Sport: Proloco di Massa Marittima, Avis comunale; Arcieri del Borgo delle Piane Asd; associazione DanzArt; Karate M.m.a; Odissea 2001; Gruppo U.s. Olimpic Pallamano Massa Marittima; Padel Project; Asd Palestra Dinamica; Pattinaggio Colline Metallifere; Asd Rosso Amaranto; Società dei Terzieri Massetani; Circolo Tennis Massa Marittima; Volley Massa Marittima; Asd Massa Valpiana; Ytaca; Motoclub Massaveternensis; Cafe Habana.