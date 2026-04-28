PITIGLIANO – Pitigliano celebra la Festa della Terra 2026 da venerdì 1 a domenica 3 maggio, un evento dedicato all’ambiente, alla natura, alla sostenibilità e ai prodotti del territorio.

Il programma prevede venerdì 1° maggio l’escursione “Tra natura e storia: Butterfly watching” presso il Parco Alberto Manzi con ritrovo alle ore 9.30. Dalle ore 11, piazza della Repubblica sarà animata dal mercato dei prodotti della terra e dell’artigianato, accompagnato dallo stand gastronomico che aprirà alle ore 12.

Nel pomeriggio in piazza della Repubblica spazio alla tradizione con il suggestivo Corteo del Villano, dalle 17 alle 19: balli e scene di vita contadina nel centro storico. La sera, alle 21, concerto con Indie, cover italiana.

Sabato 2 maggio dalle 11 in piazza della Repubblica, riapre il mercato dei prodotti della terra e dell’artigianato e alle 12 lo stand gastronomico.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, in piazza della Repubblica, “Giochi con Ludobus”: uno spazio dedicato ai giochi tradizionali di una volta in legno, semplici e divertenti.

Al teatro Salvini, alle ore 17 prenderà il via la conversazione dibattito “Raccolta rifiuti, oggi e domani, energie alternative tra necessità e speculazioni.

In piazzetta Vicolo delle Riforme, “Yoga al tramonto” (prenotazione su whatsapp 3291314010).

La sera, alle 21.30, in piazza della Repubblica, concerto con Alex Coppa.

Domenica 3 maggio un’ultima giornata all’insegna dei sapori e delle eccellenze del territorio con il mercato dei prodotti della terra e dell’artigianato, a partire dalle ore 11, e lo stand gastronomico, aperto alle ore 12.

La Festa della Terra è organizzata dalla Proloco l’Orso, con il patrocinio del Comune, la partecipazione di Promo.fi.ter con il Corteo del Villano e il contributo di Banca Tema.