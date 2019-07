Torna la Festa del Tartufo: degustazioni, spettacoli, mostre e mercatini

CASTELL’AZZARA – “C’è una montagna incantata dove la follia inquinante dell’uomo non è ancora riuscita a distruggere i regali della natura. C’è una montagna fascinosa nelle cui viscere nasce un frutto magico, capace di rendere speciale ogni pietanza. È per questo che da generazioni donne e uomini si avventurano nei suoi boschi in cerca di questo prezioso frutto capace di aggiungere magia alla tavola”.

Sembra l’inizio di una favola per bambini, ma questa è la vera storia del tartufo del Monte Amiata, prezioso frutto della natura che prospera solo in ambienti incontaminati e che anche quest’anno verrà celebrato con l’edizione 2019 della Festa del tartufo, che si terrà tra Villa Sforzesca e il centro storico di Castell’Azzara il 20, 27 e 28 luglio prossimi.

Tre giorni di degustazioni e spettacoli promossi dall’Associazione Tartufai dell’Amiata, con il patrocinio del Comune di Castell’Azzara e la collaborazione delle associazioni del territorio, che vedranno protagonista questo frutto unico del Monte Amiata, nonostante la raccolta di quest’anno non sia tra le migliori come racconta il presidente dell’associazione Giulio Papalini: «Le condizioni climatiche dei mesi scorsi non hanno certo favorito la raccolta, minacciata anche dall’eccessivo numero di cinghiali che “arano” la montagna impedendo ai tartufi di maturare e riprodursi. Ma nonostante tutto i nostri tartufai, con i loro fidati cani, sanno il fatto loro e sono già al lavoro per far sì che tutti coloro che verranno a Castell’Azzara possano gustare e assaporare i nostri pregiati tartufi in abbondanza».

La festa inizia il 20 luglio alle 18.30 con l’inaugurazione di Arte in villa, mostra di tessitura, pittura, grafica e modelli architettonici ospitata nelle stanze rinascimentali di Villa Sforzesca, che vedrà protagonisti importanti artisti nativi del territorio amiatino come il pittore/scultore Carlo Bertocci.

Per poi proseguire, sempre in questa splendida location, con il tradizionale Certame del tartufo in cui le pro loco e le associazioni del territorio metteranno alla prova le loro capacità culinarie sottoponendo le loro creazioni al tartufo al giudizio di una giuria tecnica e di una giuria popolare formata da tutti i convenuti.

Il weekend successivo (27 e 28 luglio), invece, dove il suo inebriante profumo ci guiderà tra degustazioni, mercatini artigianali e di prodotti locali, spettacoli circensi e musica, oltre, ovviamente, a tavola con prelibati piatti al tartufo.

Programma completo su www.tartufaiamiata.it.